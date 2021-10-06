У Львові чоловік провалився у двометрову яму

У Львові трьом рятувальникам довелося витягувати 48-річного чоловіка, який впав у яму на вулиці Хвильового. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок трапився 5 жовтня на вулиці Хвильового, 7 у Шевченківському районі Львова.

Близько 20:46 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що за цією адресою чоловік впав в яму та не може самостійно вибратись.

Як з’ясувалось на місці виклику, поблизу будинку проводяться ремонтні роботи у зв’язку з якими викопали траншею глибиною два метри. Так, як ремонтні роботи не були завершені до кінця дня, небезпечна ділянка, була огороджена обмежувальною стрічкою.

Реклама партнерів

За допомогою драбини рятувальники витягнули чоловіка з траншеї та передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду.

Нагадаємо, у вересні у центрі Львова пенсіонерка провалилася у триметрову яму.