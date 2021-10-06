ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові чоловік провалився у двометрову яму

Аліса Белей

|

У Львові трьом рятувальникам довелося витягувати 48-річного чоловіка, який впав у яму на вулиці Хвильового. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок трапився 5 жовтня на вулиці Хвильового, 7 у Шевченківському районі Львова.

Близько 20:46 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що за цією адресою чоловік впав в яму та не може самостійно вибратись.

Як з’ясувалось на місці виклику, поблизу будинку проводяться ремонтні роботи у зв’язку з якими викопали траншею глибиною два метри. Так, як ремонтні роботи не були завершені до кінця дня, небезпечна ділянка, була огороджена обмежувальною стрічкою.

Реклама партнерів

За допомогою драбини рятувальники витягнули чоловіка з траншеї та передали працівникам медичної допомоги для подальшого огляду.

Нагадаємо, у вересні у центрі Львова пенсіонерка провалилася у триметрову яму.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів