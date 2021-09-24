У центрі Львова пенсіонерка провалилася у триметрову яму

У Львові п’ятьом рятувальникам довелося витягувати 78-річну жінку, яка впала в яму у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок трапився 24 вересня на вулиці Підвальній,9 у Львові. Близько 12:10 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що за цією адресою жінка впала в яму та не може самостійно вибратись.

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До місця події було направлено рятувальників. Як з’ясувалось на місці виклику небайдужі люди почули, що хтось кличе на допомогу, й одразу зателефонували до надзвичайників.

Прибувши на місце події, фахівці Служби порятунку з’ясували, що жінка впала в яму глибиною близько 3 м. Рятувальники за допомогою драбини спустились до потерпілої і допомогли вибратись на поверхню.

78-річну жінку було передано працівникам медичної допомоги для подальшого огляду.

Для надання допомоги залучалась 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.

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