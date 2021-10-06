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Оприлюднення кінцевого бенефіціарного власника. Штрафи відтермінують?

Андрій Котенський

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Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) відтермінують. Усе через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи і значний ажіотаж довкола реєстрації. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська у своєму Facebook.

За словами Дениса Малюська, із більше мільйона юридичних осіб, кінцевих власників розкрили лише близько 172 тисяч.

«Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також). Чому? Тому що з огляду на кількість юридичних осіб (більше 1 млн.), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами», – повідомив Денис Малюська.

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На думку Мін’юсту, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, відсутня навіть гіпотетична можливість підтвердити належними доказами наявність вини керівника юридичної особи, який не подав відомості про КБВ у термін до 11 жовтня.

«У таких умовах складання протоколів на керівників юросіб не є обґрунтованим та законним… Не рекомендую зараз брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ… Цю проблему має остаточно вирішити законопроєкт #5807, який наразі розглядається ВРУ», – зазначив Денис Малюська.

У той же час стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку також рекомендував відтермінувати строк подання інформації про кінцевих бенефіціарів аж на 9 місяців (законопроєкт №5807).

«Комітет ВРУ з питань економічного розвитку одноголосно прийняв рішення відтермінувати необхідність внесення до ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) для всіх без виключення суб’єктів господарювання та громадських організацій ще на 9 місяців. Це дозволить компаніям і громадським організаціям уникнути штрафів від 17 000 до 51 000 грн», – повідомив у Facebook голова комітету Дмитро Наталуха.

Аби відтермінування таки набуло юридичної сили відповідний законопроєкт мають підтримати голосуванням нардепів у Раді.

Раніше Львівський портал повідомляв, що час подачі відомостей, від усіх юридичних осіб про кінцевих бенефіціарних власників, збігає 11 жовтня 2021 року. Як подати документи і уникнути штрафу – читайте тут.

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