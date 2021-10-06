Напад на журналістів у держбанку. Оприлюднено видалене відео

На журналістів «Схем» скоїли напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління Євгеном Мецгером у його кабінеті, повідомляє Львівський портал.

За даними Радіо Свобода, Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати із них касети». Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео. Про це повідомила керівниця програми розслідувань «Схеми» Наталка Седлецька.

Журналіст Кирило Овсяний під час заздалегідь запланованого інтерв’ю поставив запитання керівнику державного банку, щоб отримати його позицію для розслідування, публікація якого запланована на один з найближчих випусків програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода на телеканалі UA:Перший).

Євгену Мецгеру не сподобалось запитання журналіста, після чого охоронці спробували зупинити запис на одній з камер Радіо Свобода, «скрутили» оператора, відібрали у нього флешку із записаним відео з другої камери, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління банку у його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора «Схем».

Вони оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

«Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте», – чутно на записі голос голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

«Ситуація абсолютно неординарна. Фактично злочинні дії вчиняються в державному банку, в центральному офісі, в кабінеті голови правління. Це створення перешкод журналістам в їхній діяльності, вилучення зібраного матеріалу, утримання їх – або як заручників або просто незаконне утримання з метою вилучення зібраного матеріалу, фактично проведений їх обшук з метою виявлення чи не приховують вони при собі зібраний матеріал – це безпрецедентна дія. Я сподіваюся, що Національна поліція правильно прокваліфікує зазначені дії і розслідує цю непересічну подію», – заявив адвокат «Схем» Анатолій Попов.

Наступного дня Державний «Укрексімбанк» звинуватив журналістів «Схем» у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

«Укрексімбанк» завжди відкритий до комунікації зі ЗМІ… Під час інтерв’ю 4 жовтня 2021 року журналіст «Радіо Свобода» Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів Банку, яку Банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених Банком порушень у рамках відповідних правовідносин. Інформація, яка запитувалася, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, яку банки зобов’язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї. З огляду на це, прес-служба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю.

Подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі. Журналісту було запропоновано підготувати перелік питань, інформація щодо яких може бути надана банком з дотриманням вимог чинного законодавства України, та надіслати його до банку з метою підготовки розгорнутих відповідей на такі питання.

Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)», – відповіли у державному банку.

Мало того «Укрексімбанк» звинуватив журналістів у протиправних діях та пригрозили написати відповідну заяву у поліцію.

«Окремо зазначаємо, що, на нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації.

Враховуючи наведене, Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства України і Кодексу етики українського журналіста», – йдеться у офіційній заяві «Укрексімбанку».

Редакція «Схем» звернулась до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками «Укрексімбанку» під час нападу на знімальну групу програми у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис.

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На відновленому відео є все відео інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но». Також з відео зрозуміло, що журналістів закрили у приміщенні та не випускали.

Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора – співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери.

Інший співробітник банку виніс техніку з кабінету. Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Заходить у кабінет, говорить про те, що треба видалити відео. На цьому запис зупиняється.

Лише після оприлюднення відео, Євген Мецгер визнав свою провину та заявив, що сам шокований нападом на журналістів у своєму кабінеті…

Також відомо, що після медійного скандалу він склав повноваження на час розслідування.

Євген Мецгер очолив «Укрексімбанк» у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу.

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