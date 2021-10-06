На кордоні з Польщею викрили чергову контрабанду сигарет

На Львівщині затримали 24-річного українця, який хотів підпільно вивезти до Польщі пів тисячі пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Випадок стався у пункті пропуску «Рава-Руська», куди прибув 24-річний українець на автомобілі Peugeot.

Під час оформлення документів для перетину кордону чоловік помітно нервував, тому його автомобіль скерували на поглиблений огляд. Так, у машині виявили контрабанду сигарет.

500 пачок із цигарками без акцизу молодик сховав у подвійному днищі машини. Весь товар відразу вилучили, його вартість мають встановити додатково.

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За фактом порушення Митного кодексу України склали протокол, а справу найближчим часом скерують до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

Зазначимо, що з початку 2021 року прикордонники на Львівщині виявили понад 80 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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