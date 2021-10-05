У Любліні відкрили пам’ятник українському священномученику Омеляну Ковчу

У понеділок, 4 жовтня, у польському місті Люблін офіційно відкрили і освятили гранітний монумент видатному українському гуманісту, блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу, передає кореспондент Львівського порталу.

Урочистості з нагоди відкриття пам’ятника українському мученику Омелянові Ковчу розпочалися із літургії у Архікатедральному соборі Любліна під головуванням Архієпископа УГКЦ Святослава Шевчука.

«Омельян Ковч своєю постаттю довів, що навіть у найтемніших часах людства можна знайти взаємоповагу, любов і людяність. Відкриття пам’ятника блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу – велика подія. Вона є вінцем співпраці між польським і українським народами. Я також вдячний польській владі за відкритість, співпрацю та будівництво добрих стосунків між нашими країнами», – повідомив Святослав Шевчук.

Як відомо, Рада польського міста Любліна на початку 2018 року одноголосно підтримала спорудити пам’ятник українцеві Омеляну Ковчу. Над фігурою працювали скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко. Монумент, який створений за благодійні внески, поставили поблизу входу до Меморіального комплексу-музею «Майданек». Опікувався проєктом спорудження пам’ятника від ідеї до її втілення комітет із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча.

За словами почесного голови комітету з вшанування пам’яті Омеляна Ковча Івана Васюника, над реалізацією цього проєкту, від задуму до створення, пішло майже 10 років.

«Сьогоднішньою подією ми вшановуємо духовну спадщину великого гуманіста, праведника, великої людини, українця, християнина – Омеляна Ковча. Проведення цих урочистостей у Люблені (Польща), ще раз свідчить про те, що його постать та жертовний подвиг належить усьому світові. Цим монументом, біля концтабору «Майданек», ми вшановуємо не лише одну людину, а пам’ять мільйонів жертв Другої світової війни і великі рани наших народів. Цей пам’ятник навіки поєднує історичні пам’яті українців, поляків і євреїв, адже сьогодні на духовній мапі Польщі і України, Європи та світу, постає новий символ перемоги добра над злом та ненавистю. Це також має величезне значення у часі української боротьби проти російської агресії», – повідомив Іван Васюник.

Під час відкриття пам’ятника відбулось вручення почесної нагороди імені отця Омеляна Ковча.

З рук Святослава Шевчука нагороди отримали Агнешка Голондія Пласт та Рух дослідників Польської скаутської організації.

На скульптурі польською, українською та на івриті вигравіювали фрагмент листа отця Ковча, написаного з Майданека до своєї сім’ї:

«Ми тут усі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, латвійці та естонці. Я єдиний священик серед них. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є однаковий для всіх нас, незалежно від наших релігійних відмінностей. Можливо, наші церкви різні, але один і той же Великий і Всемогутній Бог веде нас усіх. Коли я відправляю богослужіння, усі моляться. Вони вмирають по-різному, а я допомагаю їм перейти цей малий міст до вічності».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також прибув на відкриття пам’ятника Омеляна Ковча, повідомив, що був відверто зворушений заходом та закликав усіх рівнятися на постать блаженнішого Омеляна Ковча, аби робити правильний вибір у житті.

«Від імені України щиро дякую Любліну, і всім, хто причетний до спорудження цього пам’ятника… Ця подія допомагає краще розуміти полякам українців і українцям поляків… У наших народів багато спільного, але водночас є речі, які нас роз’єднають і викликають непорозуміння. Проте постать Омеляна Ковча – об’єднуючий фактор, який закликає до людяності… Хочу, щоб якомога більше людей знали про нашого греко-католицького священника, який не полишив свою паству у концтаборі нацистів і допомагав усім без винятку, до останнього свого подиху», – повідомив Дмитро Кулеба.

Україно-польська делегація також запалили лампадки біля пам’ятника жертвам концтабору «Майданек», де нацисти знищили близько 350 тисяч людей.

Довідка:

Омелян Ковч був українським греко-католицьким священником; визнаний блаженним священномучеником Іваном Павлом II у 2001 році. В часи Другої світової війни він активно осуджував винищення євреїв, відвідував їх у гетто і забороняв своїм парафіянам брати участь в антиєврейських акціях, за що у 1942 році був заарештований і потрапив до концтабору «Майданек», тут служив душпастирем для співв’язнів різних національностей, сповідав їх, відправляв богослужіння. Його називали «парохом Майданека». У листах своїм рідним просив, щоб не намагалися його звільнити. Помер у березні 1944 року, у віці 59 років, за декілька місяців до визволення концтабору.

«Я дякую Богу за Його доброту до мене. Окрім Неба, це єдине місце, де я хотів би бути. Тут ми всі рівні: поляки, євреї, українці, росіяни, литовці та естонці. Зараз я тут єдиний священик. Я не уявляю, що вони робили б без мене», – йдеться в одному із збережених секретних повідомлень Омеляна Ковча.

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