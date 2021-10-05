У «Дії» з’являться ще два covid-документи

У «Дії» планують запустити ще два види електронних документів щодо Covid-19: сертифікат про результати ПЛР-тестування та сертифікат про те, що громадянин перехворів і одужав від коронавірусу. Про це пише Укрінформ.

Нововведення у covid-документах, які будуть доступні у «Дії», анонсувало Міністерство цифрової трансформації. Воно разом із Міністерством охорони здоров’я вже тестує нові сертифікати.

«Наразі спільно з МОЗ ми вже тестуємо цифрові Covid-сертифікати для ПЛР-тестування, тобто такий сертифікат також з’явиться у «Дії». І також фактично розпочинаємо тестування Covid-сертифікатів для тих, хто перехворів і одужав від коронавірусу. Такі сертифікати також будуть у «Дії», – розповів перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Також він виключив можливість масового внесення неправдивих відомостей про вакцинацію від коронавірусу до відповідних електронних баз даних.

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«Правила формування цифрових сертифікатів дуже складні і ретельні, але такі складні правила існують, щоб унеможливити внесення недостовірних даних (до відповідних електронних баз інформації – ред.). Зрозуміло, що (ці дані про вакцинацію – ред.) може внести лише той лікар, який вакцинував. І кожен запис до електронної системи охорони здоров’я підписується особистим електронним підписом лікаря. Тобто можливість внести пачками (дані про вакцинацію від коронавірусу низки осіб – ред.) або внести не лікарем взагалі не існує», – запевнив Вискуб.

Як писав Львівський портал, українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть згенерувати свій сертифікат у «Дії». Такий онлайн-документ отримали вже 1,4 мільйона громадян.

Водночас популярністю користуються й фальшиві сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. За фактом підробки таких документів в Україні вже відкрили майже пів тисячі кримінальних справ.

Нагадаємо, наприкінці вересня уряд схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за підробку свідоцтв про вакцинацію проти Covid-19. І на громадян, і на медиків, і на інших організаторів такого «бізнесу» чекають штрафи до 170 тисяч гривень, позбавлення посад та навіть тюрма. Детальніше читайте за цим посиланням.

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