Де в Рясне-Руському можна оформити пільговий е-квиток

В Офісі Львівської громади, що в Рясне-Руському, мешканці можуть замовити електронний квиток для пільгового проїзду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Для того, щоб подати документи на оформлення електронного квитка для пільгового проїзду у громадському транспорті слід принести копію паспорта, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний номер та фотокартку 3 на 4.

Всю потрібну інформацію щодо цього питання надасть працівник «Львівавтодору», який з 1 жовтня працює у ЦНАПі Рясне-Руського.

Додамо, щочетверга в Офісі Львівської громади приймає працівник соцзахисту.

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«Оформлення субсидій, отримання пільг та матеріальної допомоги – це лише незначна частина потрібних звернень. До прикладу, із 12 заяв, які мешканці подали на субсидії за три робочі дні, вже на 7 заяв субсидію призначено», – сказала начальниця Залізничного відділу соцзахисту департаменту гуманітарної політики ЛМР Оксана Яновська.

Нагадаємо, запрацювати електронний квиток у всьому громадському транспорті Львова має у середині січня 2022 року. З цього часу оплата проїзду відбуватиметься через картку «ЛеоКарт» – пластикову картку, яку зчитуватимуть встановлені у салонах валідатори. Саме ця картка й буде персоналізованим або неперсоналізованим носієм е-квитка, з якого зніматимуться гроші за кожну поїздку. Детальніше читайте тут.