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Зеленському показали з літака, як будують об’їзну Трускавця

Андрій Котенський

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Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області оглянув з повітря будівництво об’їзної дороги Трускавця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Нова траса стане частиною автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна.

Дорога матиме лише дві смуги руху з шириною проїзної частини 7,5 м. У проєкті також передбачено влаштування на початку та в кінці траси однорівневих транспортних розв’язок кільцевого типу та трьох з’їздів.

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Новий шлях оминає небезпечні карстові провалля, що є довкола Трускавця, та дасть змогу спрямувати автотранспорт в обхід міста.

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 249,1 млн грн. Роботи на об’єкті розпочато у 2020 році, на сьогодні вже улаштовано верхній шар покриття з асфальтобетону.

Як раніше Львівський портал повідомляв, Президент України Володимир Зеленський прибув до Трускавця, де у готелі Rixos проходить виїзне засідання фракції «Слуга народу». На цьому ж з’їзді нардепи збирали підписи за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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