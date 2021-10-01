Важкоатлетка з Львівщини виборола бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи

18-річна Ельвіра Борозна виборола бронзу на молодіжному чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Фінляндії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

У Фінляндії триває молодіжний чемпіонат Європи з важкої атлетики. У складі національної збірної виступають двоє представників Львівщини – Ельвіра Борозна та Богдан Гоза.

Першою змагання розпочала 19-річна Ельвіра Борозна. У ваговій категорії до 81 кг у поштовху вона показала третій результат. У сумі двоборства українська важкоатлетка стала четвертою.

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«Ельвіра навчається у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського та Школі вищої спортивної майстерності. Важкою атлетикою дівчина займається 6 років. Її тренують Олександр Товстоног та Геннадій Юркевич», – йдеться у повідомленні.

Додамо, у суботу виступ на чемпіонаті розпочне важкоатлет з Жидачева Богдан Гоза.

Нагадаємо, нещодавно 15-річна спортсменка Софія Станько з Яворова здобула перемогу на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії до 52 кг серед дівчат.

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