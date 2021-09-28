15-річна яворівчанка Софія Станько стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу

У понеділок, 27 вересня, 15-річна спортсменка Софія Станько з Яворова здобула перемогу на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу у ваговій категорії до 52 кг серед дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

З 23 вересня до 3 жовтня в місті Хальмстад у Швеції триває чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед всіх вікових груп, на якому Львівщину представляють двоє спортсменів: Софія Станько та Остап Косик.

Як повідомили у Львівській ОДА, 27 вересня 15-річна Софія Станько змагалася у ваговій категорії до 52 кг серед дівчат. У присіданнях зі штангою їй підкорилася вага 115 кг, у жимі лежачи – 82,5 кг, а у тязі становій – 115 кг.

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Вирішальною, як розповідають в обласній федерації пауерліфтингу, стала третя спроба тяги станової, в якій Софія випередила своїх суперниць.

Сума триборства 312,5 кг дозволила нашій спортсменці вибороти перемогу на світовій першості. Новоспечена чемпіонка світу серед дівчат навчається у Яворівській гімназії імені Осипа Маковея.

Також, на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу Львівщину представляє інший спортсмен – Остап Косик. У ваговій категорії до 83 кг серед юнаків Остап продемонстрував 230 кг у присіданнях, 145 кг у жимі лежачи та 240 кг у тязі становій. Лише 7,5 кг не вистачило представнику Львівщини до п’єдесталу пошани. Таким чином, у Остапа Косика четверте місце чемпіонату світу з класичного пауерліфтингу.

Обоє спортсменів тренуються у Яворівській ДЮСШ під керівництвом тренерів Анатолія Погребінського та Василя Сахна.