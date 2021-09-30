Відновлення озера на вулиці Панча. Коли відкриття

У Львові триває облаштування громадського простору та озера на вул. Панча 8–10, яке стартувало ще у 2020 році. Роботи обіцяють закінчити до Дня Львова (у травні), хоча проєктом передбачено здача об’єкту лише наприкінці 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На місці майбутнього озера вже провели демонтажні роботи, влаштували дренаж по дну та навколо водойми, підключили каналізаційну систему. Наразі ж тривають роботи з влаштування щебеневого шару дна водойми, прокладання кабелів електропостачання навколо озера, мощення тротуарних доріжок, а також підготовчі роботи для влаштування гумового покриття на дитячому майданчику.

Цікаво, що озеро проєктують із технологією самоочищення води, поруч буде дитячий майданчик, лавочки та зона відпочинку. Загальна вартість реконструкції озера на Панча орієнтовно 23 млн грн, але фінальна сума може бути й іншою, адже місто оплачує послуги по факту їх виконань. Ще один подібний проєкт із озером та площею планують реалізувати на вул. Симоненка.

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У Шевченківській райадміністрації зазначають, що загальна площа ремонту складає 2887,16 м2 .

«Наразі тут проведено більшість інженерних мереж, проведені всі підземні роботи, комунікації та проведено бетонування стінок берегів. Також тут зроблена свердловина і наразі триває облаштування благоустрою. Протягом тижня часу сюди приїде мембранна плівка, яка дозволить повністю накрити дно цього озера… Через відсутність колообігу води, воно влітку висушувалось», – розповів заступник голови Шевченківської РА з питань житлово-комунального господарства Святослав Костяка.

Зокрема, проєктом облаштування громадського простору та озера на вул. Панча передбачене відновлення газонів, укріплення берегів, спорудження клумби, велопарковок, лавочок, ігрових елементів для дітей, висадка 30 дерев та навіть глибоководних і водних рослин. А також водозбірна свердловина глибиною 35 м.

Загальна вартість робіт становить 22, 7 млн грн. Підрядником є ТзОВ «БК «Захід Нео Буд». Завершити роботи планують у 2022 році.

«Наші проєктанти, безумовно, вклали душу в цей проєкт. Ми запроєктували навіть більше, ніж це було потрібно. Було багато порад знизити вартість проєкту, тому дещо довелося забрати. Однак, я думаю, що все одно залишився гарний проєкт. Тут буде тераса, під нею компактно розташовані механізми, які забирають воду. Основна проблема цього озера тепер буде вирішена, тому що воно пересихало, і у деякі місяці року у ньому просто не було води. Тепер воно буде весь час наповнене», – розповів директор підприємства Олег Шмід.

Нагадаємо, що проєкт з відновлення озера на Панча неодноразово подавали мешканці на конкурс Громадського бюджету, однак необхідну кількість голосів він набрав лише 2019 року. Авторкою проєкту є львів’янка Наталія Процак.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові взялися за відновлення озера на вулиці Панча. Як виглядатиме.

Відновити озеро на Панча планують наприкінці 2022 року.

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