Завершити відновлення озера на Панча планують наприкінці 2022 року

У Львові тривають роботи з відновлення озера вулиці Панча. Наразі займаються облаштуванням дна озера. Повністю завершити проєкт планують наприкінці 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Роботи із відновленням озера на Панча стартували торік у грудні. Станом на сьогодні вже завершились бетонні роботи та облаштування свердловини, задля альтернативного наповнення озера на Панча. Відтак зараз продовжують облаштування дна.

«Роботи тривають, зокрема, з облаштування дна. Самі бетонні роботи вже завершені, є свердловина. Зараз ми чекаємо на спеціальне обладнання, зокрема спеціальну плівку, для того, аби покрити дно і берег. Наразі все іде за планом», – каже голова Шевченківської РА Надія Банах.

Реклама партнерів

Повністю проєкт планують завершити до кінця 2022 року. Вартість проєкту становить 24 млн грн.

Зауважимо, озеро на вул. Панча є штучною водоймою, що виникла у 50−80-х роках минулого століття. Озеро живиться від ґрунтових та дощових вод та позбавлена природного стоку з водозбірного басейну внаслідок каналізування Клепарівського потоку у 50−80-х роках. Подальший антропогенний вплив під час забудови наприкінці 90-х років призвів до маловоддя озера, а в жаркі періоди року до повного обміління.

Зважаючи на те, що екосистема флори і фауни, а також природна водойма на території ділянки становлять ландшафтну цінність для Львова проєктом також передбачено благоустрій території довкола водойми.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР