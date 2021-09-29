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З аукціону продадуть ще одну виправну колонію на Львівщині

Вероніка Рой

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Міністерство юстиції України планує продати Миколаївську виправну колонія №50, що знаходиться у у селі Держів Стрийського району. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Мін’юст вже передало Миколаївську виправну колонія №50 для продажу на аукціоні. Його хочуть провести вже цієї осені.

Стартова ціна колонії площею 15,5 га на аукціоні становить 17,1 млн грн.

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Окрім Миколаївської виправної колонії, з аукціону хочуть продати установи у Ковелі, на Івано-Франківщині, Одесі та Коцюбинському.

«Кажуть що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці! Ми якраз ще три в’язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні. Нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто передивитися об’єкти та відкласти гроші вже зараз», – додав Малюська.

Нагадаємо, цьогоріч з аукціону за ціну, втричі вищу від стартової, продали виправну колонію №48 на Хуторівці у Львові. Новим власником стало ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс» – львівська архітектурна компанія. Підприємство впродовж багатьох років займається проєктуванням і будівництвом та входить в групу компаній SoftServe.

Новий власник колонії на Хуторівці планує збудувати креативний кампус, який міститиме низку інфраструктурних об’єктів та офісів.

Натомість за гроші, отримані від продажу колонії на Хуторівці, Мін’юст будуватиме нову тюрму на вул. Збиральній. Це буде комплекс площею понад 8 га зі сімома корпусами для ув’язнених, адмінбудівлею, лікарнею, амбулаторією, інфраструктурою для спорту і дозвілля, а також 63 прогулянковими двориками. В цю тюрму планують переселити й засуджених із «Бригідок», що на вул. Городоцькій.

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Фото: Максим Очеретянко 

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