Стало відомо, скільки юнаків зі Львівщини призвуть до армії навесні

З квітня на Львівщині розпочинається весняна призовна кампанія на військову строкову службу. У межах весняного призову планують відправити до війська понад 600 юнаків з області. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Триватиме весняний призов з квітня до червня. За цей час до війська призиватимуть юнаків від 18 до 27 років, які придатні до проходження військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Під час весняного призову до війська заплановано призвати 655 юнаків з Львівщини. З них 286 осіб підуть у Збройні Сили України, 224 – у Національну гвардію України, у Державну службу спеціального транспорту – 25 та у Державну прикордонну службу України – 120 осіб.

Термін проходження строкової служби для осіб з вищою освітою – рік, без вищої освіти – півтора року.

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У Львівському обласному ТЦК та СПП кажуть, що під час цьогорічного весняного призову добровільне проходження військової служби юнакам від 18 до 20 років, як торік, не передбачено. Також у відомстві наголошують, що призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в ООС не залучаються.

Також усі, хто має право на відстрочку, її отримає. Для цього потрібно з’явитись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та надати відповідні документи. Також слід відзначити, що під час весняного призову відстрочки для вступу у вищі навчальні заклади надаватись не буде. Така відстрочка надавалась минулого року у зв’язку зі зміщенням термінів весняного призову на строкову службу.

«Якщо громадянин, який призваний на військову строкову службу був офіційно працевлаштований, за ним зберігається місце праці на весь термін проходження військової служби та середньомісячний заробіток», – інформують у Львівському обласному ТЦК та СПП.

Слід відзначити, що отримання повістки для явки на призовну дільницю не є обов’язковим. Призовник у десятиденний термін після оприлюднення указу президента про проведення призовної кампанії має явитись на призовну дільницю.

Під час проведення весняного призову для юнаків передбачено тестування методом ІФА для виявлення антитіл на Covid-19 в опорних поліклініках Золочева, Червонограда, Стрия, Новояворівська та Львова. Лише після тестування призовників будуть відправляти до обласного збірного пункту у Львові.

«Обласний збірний пункт забезпечено засобами для дезінфекції, члени медичних комісій та призовники забезпечені засобами індивідуального захисту. Разом з ДСНС передбачено проведення щоденних заходів щодо дезінфекції приміщень. По прибуттю призовників в навчальні центри або у військові частини для них передбачено двотижневу обсервацію», – додають у відомстві.

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