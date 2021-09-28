У Ратуші визначились зі старостинськими округами Львівської МТГ

У Львівській міській територіальній громаді пропонують утворити шість старостинських округів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Спеціальна робоча група більше місяця напрацьовувала різні варіанти щодо старостинських округів у Львівській громаді, втім зрештою пропонує утворити їх шість:

Винниківській (населення – понад 20 тисяч людей)

(населення – понад 20 тисяч людей) Лисиничівський , куди увійде ще село Підбірці (загалом тут живуть понад 5 тисяч людей)

, куди увійде ще село Підбірці (загалом тут живуть понад 5 тисяч людей) Дублянський , куди увійдуть ще села Ситихів, Малі Підліски та Малехів (загалом тут живуть близько 15 тисяч людей)

, куди увійдуть ще села Ситихів, Малі Підліски та Малехів (загалом тут живуть близько 15 тисяч людей) Північний , куди увійдуть 8 сіл: Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збиранка, Гряда, Воля – Гомулецька, Зашків, Зарудці та Завадів. Це буде найбільший за територією округ, але один з найменших за кількістю населення

, куди увійдуть 8 сіл: Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збиранка, Гряда, Воля – Гомулецька, Зашків, Зарудці та Завадів. Це буде найбільший за територією округ, але один з найменших за кількістю населення Брюховицький

Рудненський, куди увійдуть ще села Рясне Руське та Підрясне

«19 населених пунктів, які увійшли до Львівської МТГ, раніше були об’єднані у 10 місцевих рад. Але вони відрізнялися кількістю населення, територією, тобто не були рівномірними. А ми хотіли, щоб функціонал і навантаження на старост був приблизно однаковий. Щоб не було так, що, умовно кажучи, один староста відповідає за 20 тисяч людей, а інший – за одну чи дві тисячі мешканців. Це очевидна диспропорція, хоча повноваження, зарплата є одинакові. Тому на сесії буде запропоновано прийняти рішення про 6 старостинських округів», – розповів директор департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський.

Зазначимо, що староста – це посадовець, що представляють інтереси громад, які увійшли до складу Львівської ОТГ. Він є менеджером у своєму населеному пункті, його відповідальністю є розвиток своєї громади.

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Старости Львівської МТГ призначає сесія Львівської міськради за поданням мера. Вони отримуватимуть зарплату із бюджету Львівської громади.

Староста прирівнюється до заступника міського голови Львова і є закріплені за виконавчим комітетом, однак найвірогідніше вони не будуть його членами. Посади старост у Львівській міськраді передбачили ще наприкінці 2020 року.

«Закон не зобов’язує включати старост у склад виконавчого комітету. Водночас закон наділив їх повноваженнями участі у засіданнях виконкому та сесії міської ради з правом дорадчого голосу і з обов’язковим правом на виступ. Тобто він має представницький статус. Він не є депутатом, але має частину таких повноважень як і депутат Львівської міської ради. Плюс він матиме зарплату, тому ми маємо право вимагати від нього більшої відповідальності. Староста є підзвітний Львівській міській раді. Передбачено і законом, і нашим положенням щорічне звітування старости за результатами своєї роботи в окрузі. Бо є процедура дострокового припинення повноважень старости. В тому числі це може бути рішення Львівської міської ради про припинення повноважень за поданням міського голови», – пояснила керуюча справами виконкому Львівської міськради Наталія Алєксєєва.

Перед призначенням на посаду старости мають відбутися громадські слухання у тих населених пунктах, які він представлятиме. Кандидатуру мають підтримати від 10% до 20% виборців округу. Після цього відповідне рішення про призначення на посаду має прийняти сесія Львівської міськради.

Зважаючи на те, що такі громадські обговорення триватимуть щонайменше місяць, то перших старост Львівської МТГ можуть затвердити наприкінці 2021 року.

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