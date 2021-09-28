У Львові відбудеться молодіжний форум можливостей #Не_Формат

У суботу, 9 жовтня, Львівський обласний молодіжний центр спільно з громадською організацією «Центр ініціативної молоді» організовують форум можливостей #Не_формат. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Форум для молоді Львівщини відбудеться на території Палацу культури ім. Гната Хоткевича, що на вулиці Кушевича, 1 у Львові.

Форум має на меті відкрити нові можливості для молоді Львівщини та надихнути молодих людей на створення власних ініціатив, які позитивно впливатимуть на громади.

На форумі будуть представлені чотири платформи:

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антиробота;

антисаморозвиток;

антивідпочинок;

антисвобода.

Також планується масштабний нетворкінг для молоді в якому візьмуть участь представники різних громадських організацій, що реалізовують свою діяльність в різних громадах Львівської області.

У форумі візьмуть участь 20 спікерів. Орієнтовна кількість учасників – 150. Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень та рекомендацій МОЗ на період карантину.

Участь у форумі безкоштовна. Реєстрація тут.

Контакти організаторів: Анастасія +38068837968 (відповідальна за роботу з учасниками та волонтерами), Богдана +380954634113 (керівниця проєкту).

Нагадаємо, що цьогоріч форум можливостей #Не_Формат відбудеться вже втретє. Минулого року форум проходив в Жовкві. Подія охопила одразу чотири локації, де паралельно спікери вели лекції на таких платформах: мотиваційна, практична, культурна, навчальна.

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