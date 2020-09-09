На Львівщині проведуть форум можливостей #Не_Формат

10 жовтня у м. Жовква на території Літнього молодіжного простору «Літній театр», який розташований у центральній частині міського парку, відбудеться форум можливостей #Не_формат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Форум покликаний відкрити можливості для молоді Львівщини та сприяти позитивним змінам у суспільстві. Основною метою є мотивація та активізація молоді Львівської області до створення власних ініціатив, які у майбутньому позитивно вплинуть на громади. Орієнтовна кількість учасників – 150. Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень та рекомендацій МОЗ на період карантину.

Весь форум працюватиме у 4 платформах: мотиваційна, навчальна, культурна, практична. Також під час обідньої перерви буде працювати громадське кафе Львівщини, де молодь та молодіжні працівники зможуть ознайомитися із новими можливостями та налагодити співпрацю. У програмі близько 20 спікерів із всієї Львівщини, серед них державні службовці, представники бізнесу, психологи, працівники молодіжних центрів та громадські діячі, солісти музичних гуртів та багато інших.

Реклама партнерів