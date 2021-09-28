МОЗ оновило перелік ліків, вартість яких відшкодовують із бюджету

Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Оновлений реєстр набуде чинності з 1 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

У МОЗ вирішили розширити перелік препаратів для лікування:

діабету 1 типу;

нецукрового діабету;

розладів поведінки і психіки;

епілепсії.

«Пацієнти, які мають ці захворювання, зможуть отримувати необхідні ліки в аптеках безоплатно або з доплатою. Аптекам же вартість цих ліків буде компенсувати держава. У зв’язку з цим ми оновили реєстр ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», – йдеться в коментарі першого заступника міністра Олександр Комаріда.

За роз’ясненням МОЗ, з 1 жовтня відшкодовувати вартість ліків, доданих до реєстру, буде Національна служба охорони здоров’я. Їх мають виписувати і відпускати за електронним рецептом.

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Покрокова інструкція, як отримати безоплатні ліки:

зверніться до лікаря (терапевта, педіатра або сімейного лікаря), з яким укладено декларацію, та отримайте електронний рецепт;

завітайте до аптеки з позначкою «Тут є Доступні ліки»;

отримайте ліки безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину).

Оновлений реєстр препаратів програми «Доступні ліки» перегляньте за цим посиланням.

Нагадаємо, програма «Доступні ліки» стартувала в Україні 1 квітня 2017 року. За даними МОЗ, наразі в переліку 293 препарати, з 1 жовтня він поповниться на 138 препаратів.

Додамо, до програми «Доступні ліки» включили інсулін. Отримати цей препарат безкоштовно або з незначною доплатою можна буде в аптеках із 1 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацслужби здоров’я України.