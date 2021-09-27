У річці Західний Буг втопився 35-річний чоловік

У неділю, 26 вересня, на Золочівщині в річки Західний Буг витягли тіло 35-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагічний випадок на воді трапився у селі Папірня Золочівського району. Близько 10:56 год. у річці Західний Буг жителі виявили тіло чоловіка.

36-річного потопельника з річки витягли рятувальники Львівщини. Наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, з початку купального сезону-2021 на Львівщині потонули вже майже чотири десятки людей.

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