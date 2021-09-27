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На Львівщині провели форум «Стоп булінг»

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 24 вересня, у Пасіках Зубрицьких Давидівської громади відбувся другий обласний форум освітян і психологів «Стоп булінг». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Щороку у вересні в Україні проходить «Тиждень протидії булінгу». За даними МВС, в Україні 8 із 10 дітей рано чи пізно стають жертвами шкільного цькування.

Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод нагадав учасникам заходу, що з 2019 року в Україні булінг кваліфікований як адміністративне правопорушення. На розгляді в судах  сотні справ, які стосуються цього явища.

«На жаль, кожен із нас має свої історії про булінг. Проблема загальносвітова і комплексна, адже потребує змін у розумінні й підході до освітніх процесів не тільки в дітей, а й дорослих. І саме ми, дорослі, відповідаємо за ситуацію, яка є в школах, інтернатах та інших закладах освіти», – наголосив Юрій Холод.

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За його словами, викорінювати це масове явище мають допомогти широкі інформаційні кампанії на всіх рівнях, психологи у школах, протибулінгові програми, гарячі лінії, активна робота служб у справах дітей у громадах, а головне – вдосконалення законодавчих норм.

У цьогорічному форумі взяли участь близько 120 спеціалістів із різних сфер:  психологи, юристи, правоохоронці, працівники соціальної сфери.

Раніше Львівський портал писав про проблему булінгу, детальніше про це читайте у нашому матеріалі «Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?».

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