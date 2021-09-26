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Заступниця Садового одужала після дев’яти місяців боротьби з Covid-19

Наталя Дуляба

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54-річна заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна повністю одужала після дев’яти місяців лікування коронавірусу. Про це вона 26 вересня повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Я вижила! Один Бог знає, що мені довелося пережити впродовж цих дев’яти місяців, шість із яких я була лежачою хворою. Один Бог знає, через які випробування мені довелося пройти… Бог дав мені другий шанс, щоб переосмислити все і йти далі. Він подарував мені нові сили, нову радість, нову мене. Вірю, що кожним своїм словом, кожною своєю дією я виправдаю цей подарований мені другий шанс», – написала Галина Слічна.

Вона подякувала медикам львівської лікарні швидкої допомоги, які довгі дев’ять місяців боролися за її життя, а також закликала усіх вакцинуватися від коронавірусу. Найближчим часом Галина Слічна планує повернутися на роботу.

Зазначимо, що до хвороби Галина Слічна також очолювала міський штаб боротьби з коронавірусом.

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Загалом у Львівській міськраді Слічна працює з 1998 року. Свою роботу вона почала у міському управлінні освіти, згодом очолила його. З 2015 року її призначили директоркою департаменту гуманітарної політики. Заступницею міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна стала у 2016 році.

Як писав Львівський портал, за 2020 та 2019 роки Галина Слічна заробила майже по 1 млн грн.

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Фото: Facebook Галини Слічної

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