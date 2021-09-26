ОСТАННІ НОВИНИ

Як на Яворівському полігоні проходять масштабні військові навчання Rapid Trident

Наталя Дуляба

|

На Яворівському полігоні тривають українсько-американські навчання Rapid Trident, на які з’їхалися близько 6000 військових із 15 країн світу. Про це повідомляє Львівський портал.

Навчання Rapid Trident у Міжнародному центрі миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного стартували 20 вересня. Сюди з’їхалися близько 6000 військових із 15 країн світу.

Цьогоріч у межах Rapid Trident вперше в історії відбуватимуться тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Під час них також заплановано виконання спільних стрибків з парашутом українських й американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

Під час навчань інструктори НАТО проведуть оцінку шістьох підрозділів Збройних Сил України.

Також військові керуватимуть безпілотними літальними апаратами, які з території Польщі будуть перелітати через державний кордон і виконувати завдання.

«Вже понад 10 років українсько-американські навчання серії Rapid Trident відбуваються саме у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Для нас це честь та унікальна можливість! Адже це дає змогу не просто краще зрозуміти та імплементувати стандарти НАТО у підготовку військових фахівців та підрозділів Збройних Сил України, але й усвідомити цінності колективної безпеки під егідою провідних країн світу, переконатись у правильності її ідей», – відзначив очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

За його словами, саме завдяки тісній співпраці з арміями багатьох країн світу вдалося підготувати десятки бойових військових частин та підрозділів Збройних Сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань, які віддано й професійно захищають Україну від російських окупантів.

Додамо, що масштабні військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть на Львівщині до 1 жовтня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook Павла Ткачука

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів