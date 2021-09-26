Як на Яворівському полігоні проходять масштабні військові навчання Rapid Trident

На Яворівському полігоні тривають українсько-американські навчання Rapid Trident, на які з’їхалися близько 6000 військових із 15 країн світу. Про це повідомляє Львівський портал.

Навчання Rapid Trident у Міжнародному центрі миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного стартували 20 вересня. Сюди з’їхалися близько 6000 військових із 15 країн світу.

Цьогоріч у межах Rapid Trident вперше в історії відбуватимуться тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Під час них також заплановано виконання спільних стрибків з парашутом українських й американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

Під час навчань інструктори НАТО проведуть оцінку шістьох підрозділів Збройних Сил України.

Також військові керуватимуть безпілотними літальними апаратами, які з території Польщі будуть перелітати через державний кордон і виконувати завдання.

«Вже понад 10 років українсько-американські навчання серії Rapid Trident відбуваються саме у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Для нас це честь та унікальна можливість! Адже це дає змогу не просто краще зрозуміти та імплементувати стандарти НАТО у підготовку військових фахівців та підрозділів Збройних Сил України, але й усвідомити цінності колективної безпеки під егідою провідних країн світу, переконатись у правильності її ідей», – відзначив очільник Академії сухопутних військ Павло Ткачук.

За його словами, саме завдяки тісній співпраці з арміями багатьох країн світу вдалося підготувати десятки бойових військових частин та підрозділів Збройних Сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань, які віддано й професійно захищають Україну від російських окупантів.

Додамо, що масштабні військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть на Львівщині до 1 жовтня.

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Фото: Facebook Павла Ткачука