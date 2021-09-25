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На Прикарпатті новонароджена дівчинка померла від ускладнень Covid-19

Наталя Дуляба

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Від ускладнень, спричинених коронавірусом, в Івано-Франківській області померла новонароджена дівчинка. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Випадок стався у Коломийському районі Івано-Франківської області. 26-річна вагітна жінка почувалась недобре, тому звернулася у місцевий медзаклад, де їй зробили швидкий тест на коронавірус. Він виявився позитивним.

Однак від госпіталізації жінка відмовилася і 11 вересня самостійно зробила ПЛР-тест у приватній лабораторії. Він теж був позитивним, проте вагітна не звернулася до медиків, а лікувалася вдома.

16 вересня повторний ПЛР-тест, зроблений у приватній лабораторії, показав уже негативний результат. Через два дні жінка народила дівчинку. Одразу після народження стан дитини різко погіршився, її перевели у реанімацію та підключили до апарату ШВЛ. Втім немовля померло цього ж дня.

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Медики встановили діагноз немовляті – вроджена пневмонія, а посмертний аналіз показав наявність у дитини Covid-19.

Нагадаємо, у львівському ОХМАТДИТі медики рятують життя 5-річної дівчинки, у якої коронавірус уразив 80% легень.

Загалом за час пандемії наймолодшим хворим на Covid-19 на Львівщині було місячне немовля, а найстаршим – 102-річна людина.

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