В Україні посилять контроль за призначенням субсидій: що зміниться?

Міністерство соціальної політики запроваджує нововведення, які посилять контроль за призначенням житлових субсидій. Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі одного з телеканалів, передає Економічна правда.

«Якщо раніше була норма стосовно того, що субсидія не призначалася в разі купівлі певних дороговартісних речей на суму понад 50 тисяч гривень, то наразі відбувається уточнення, що саме мається на увазі. Тому що ми мали певні непорозуміння в попередні періоди.

Крім цього, якщо ми говоримо про певні аспекти майнового стану, скажімо так, ситуація з верифікацією показує, що люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках роблять після цього або внески до статутного капіталу певних товариств, або підприємств на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто платити комунальні послуги коштів не вистачає, а здійснити відповідні статутні внески – будь ласка», – сказав Музиченко.

Крім того, за його словами, «є ситуації, коли людина, оформивши субсидію, купує валюти більше ніж на мільйон гривень, або купує два чи три автомобілі».

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«Це окремі випадки, можливо, десяті частки відсотків. Але якщо ми говоримо про те, що субсидії це адресна допомога, то держава має правильно регулювати її надання і забезпечити її потрапляння саме тим, хто цього потребує, а не здійснює покупки одноразово на 50 тисяч і більше, а от комунальні послуги оплатити цим людям складно», – розповів чиновник.

Він нагадав, що кожного разу перед оформленням субсидії відбувається процедура перевірки.

«Але є обмеження в доступі. Органи соціального захисту населення не мають доступу до банківської таємниці. А всі покупки понад 50 тисяч гривень проходять через банківські установи відповідно до рішення Нацбанку. Тому нам потрібна допомога Міністерства фінансів, яке має доступ до такої інформації. Ця робота проводиться кожного місяця. Зараз настав час, коли ми маємо уточнити відповідні аспекти», – зауважив заступник міністра.

Інший аспект, на який він звернув увагу, – коли в домогосподарстві, яке претендує на субсидію, зареєстровані але не проживають певні особи – діти, або інші члени домогосподарства.

«Значна частина людей зареєстрована в одному місці, а фактично проживає або працює в іншому місці. Якщо це і зараз підтверджується документально, але паралельно кожне таке рішення виноситься на комісійну справу. Тобто це більше 300 тисяч випадків по країні. То ми просто на підставі цих документів можемо вже приймати рішення знову ж таки без розгляду на комісійних справах. Тому наразі цей аспект абсолютно ніяким чином не впливає на контингент одержувачів субсидій», – повідомив заступник міністра.

Також він вважає, що якщо у конкретної особи є два і більше автомобілі, то субсидії така особа не потребує. При цьому посадовець зауважив, що йдеться не про транспортні засоби, а саме про автомобілі.

На уточнення, скількох людей позбавили субсидій унаслідок перевірки, Музиченко відповів: «На сьогодні маємо ситуацію, коли близько 3 мільйонів домогосподарств отримують житлову субсидію. У нас квітень останній місяць опалювального періоду. Якщо говорити про те, що виявляє верифікація, то це 2-3%».

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