На Львівщині взяли під варту племінника ексмера Сколе, який п'яним скоїв смертельну ДТП

Під варту взяли 24-річного Романа Кашаника, племінник скандального ексмера Сколе Володимира Москаля. Який п’яним скоїв аварію на Стрийщині, в якій загинуло подружжя та їх син. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталась цьогоріч, 20 липня, близько 13:00 год, на трасі Київ – Чоп поблизу села Дубина Стрийського району.

Роман Кашаник за кермом автомобіля «Опель Астра» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Мазда», у якому їхала сім’я з двома дітьми.

Згодом було встановлено, що це 24-річний мешканець району.

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Внаслідок аварії на місці загинула 36-річна жінка та 10-річний хлопчик (її син).

34-річного водія «Мазди» та 7-річну дівчинку (його доньку) з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано. Потерпілий водій «Мазди», після десятиденного лікування, помер у лікарні.

Також до лікарні потрапив травмований водій «Опеля». Експертиза підтвердила, що він вчинив аварію в нетверезому стані.

Після проведення лікування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Йому загрожує покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, водієм «Опеля», який спричинив аварію з двома загиблими на трасі Київ – Чоп біля Сколе, виявся 24-річний Роман Кашаник, племінник скандального ексмера Сколе Володимира Москаля.

Роман Кашаник закінчив Львівську політехніку, працював оператором АЗС «Прімаойл» на об’їзній дорозі Сколе. На місцевих виборах у 2020 році балотувався до Сколівської міськради під першим номером у списку партії «Правий сектор», але партія не подолала виборчий бар’єр.

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