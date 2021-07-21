Винуватцем смертельної ДТП на трасі Київ–Чоп виявився племінник екс-мера Сколе

Водієм Opel Vectra, який напередодні спричинив аварію з двома загиблими на трасі Київ – Чоп біля Сколе, виявся 24-річний Роман Кашаник, племінник скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля. Молодик їхав за кермом у нетверезому стані, повідомляє Zaxid.net.

Про те, що саме Роман Кашаник був за кермом Opel Vectra, який виїхав на зустрічну і спричинив смертельну ДТП з Mazda 6, у якій їхала сім’я з Вінниччини, журналістам підтвердили три незалежних джерела, в тому числі серед місцевих медиків і поліцейських.

Унаслідок ДТП загинули 36-річна жінка та 10-річний син. 34-річний чоловік та 7-річна донька госпіталізовані у важкому стані, медики не беруться робити прогнози стосовно життя чоловіка.

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24-річний Роман Кашаник вижив у ДТП, він перебуває у реанімації, але загрози для життя нема. Як виявилося, він є племінником скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля, який очолював місто 10 років і лише минулого року програв вибори.

Місцеві мешканці стверджують, що Роман Кашаник досить часто їздив за кермом у нетверезому стані, п’яним його бачили вранці у день ДТП.

«Знаю точно, що малий цей запойний, любив п’яним сідати за кермо. У цей день зранку він п’яним їздив по Сколе», – розповів Zaxid.net один із місцевих мешканців.

Поліція наразі офіційно не підтвердила наявність алкоголю у крові Кашаника на момент ДТП.

Роман Кашаник закінчив Львівську політехніку, працював оператором АЗС «Прімаойл» на об’їзній дорозі Сколе. На місцевих виборах у 2020 році балотувався до Сколівської міськради під першим номером у списку партії «Правий сектор», але партія не подолала виборчий бар’єр.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в аварії біля Сколе загинули жінка з дитиною. Деталі смертельної ДТП.

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