В «Шегинях» у поляка знайшли контрабанду бурштину

22 вересня у пункті пропуску автомобільного сполучення «Шегині-Медика» у 4-річного поляка знайшли три кілограми контрабандного бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Чоловік прибув до пункту пропуску на автомобілі «БМВ» і обрав смугою руху «зелений коридор».

Після візуального огляду авто, митники вирішили детальніше оглянути в спеціально обладнаний бокс в авто. Там, у частинах акустичної системи, після демонтажу сабвуфера, знайшли три кілограми необробленого каміння жовто-коричневого кольору, різного діаметру.

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Про порушення митних правил повідомили правоохоронців.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця