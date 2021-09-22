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Дім Франка запрошує львів’ян відвідати артпроєкт «Franko Laboratorium»

Аліса Белей

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У п’ятницю, 24 вересня,  львів’ян запрошують у Дім Франка на відкриття виставки сучасного актуального мистецтва до 165-ліття з дня народження Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Виставка відбудеться у Домі Франка, який розташований у Львові на вулиці Івана Франка, 150-152.

Артпроєкт «Franko Laboratorium» втілює ідею лабораторії, оскільки поєднує виставково-експозиційні аспекти з освітньо-пізнавальним процесом, командною роботою кураторів з особисто кожним митцем для реалізації мети проєкту, він залучає і спрямовується насамперед на молодь.

«Franko Laboratorium» – це артпроєкт, спрямований на розвиток актуального мистецтва в Україні та Львові зокрема, підтримка творчої молоді та залучення її до переосмислення української культурної спадщини, створений спільно Домом Франка та Львівською національною академією мистецтв», – розповів директор музею Богдан Тихолоз.

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Учасниками артпроєкту є митці з різних регіонів України (Львів, Івано-Франківщина, Волинь, Донеччина, Луганщина, Миколаївщина, Дніпровщина) та інших країн (Франція, Колумбія).

Проєкт містить патріотично-виховну складову, яка полягає у промоції та дослідженні української культурної спадщини: це повернення до українських коренів через оновлення наших символів, брендів, які повинні позбуватися деформованих образів з минулого, набувати нового значення та актуальності. Це простір для дослідження та інтерпретації життя і творчості І. Франка, пропозиція нового погляду.

Програма заходів:

  • 24 вересня о 16:00 – відкриття артпроєкту в Домі Франка (вул. І. Франка, 150);
  • 25 вересня о 16:00 – День перформансу, в рамках якого відбудеться презентація-обговорення з митцями Брісом Маре (Франція) та Ернаном Замбрано (Колумбія), а опісля серія перформансів від учасників артпроєкту у Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка (вул. Драгоманова 5).

Учасники: Бріс Маре (Франція), Ернан Замбрано (Колумбія), Ярина Шумська, Володимир Когут, Роксолана Табака, Олексій Коношенко, Назар Симотюк, Петро Грицюк, Руслан Лучко, Оксана Федчишин, Ксенія Будейчук, Микола Курилюк, Борис Гаврилюк, Анастасія Прозора, Софія Козлова, Христина Сілівон, Габріела Даренська, Вікторія Романчук, Юлія Єрьоміна, Іванна Багрійчук, Софія Мельник.

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