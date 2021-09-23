Майже 0,5 млн грн дасть Львівська облрада на лікування Вікторії Полюги зі СМА

У четвер, 23 вересня, під час засідання бюджетної комісії було прийнято рішення виділити 480 тисяч гривень з обласного бюджету Львівщини, на лікування 1,5-річної львів’янки Вікторії Полюги.

Бюджетна комісія ухвалила рішення скерувати з обласного бюджету 480 тисяч гривень для лікування Вікторії Полюги. Відповідне рішення винесуть на засідання сесії Львівської обласної ради.

«Діагноз, який має Вікторія Полюга (спінальна м’язова атрофія), поступово забирає у дівчинки здатність рухатися. Від СМА є ліки, один рятівний укол Zolgensma (Золгенсма) коштує 55 млн грн.

Родині необхідно зібрати ще понад 32 млн гривень. Ми не можемо бути байдужими до горя, яке спіткало цю сім’ю і тому звернемось до депутатів під час сесії, щоб допомогти Вікторії», – зазначили під час бюджетної комісії.

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PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA Назар Полюга

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Нагадаємо, часу на порятунок обмаль, проте смертельне захворювання може повністю вилікувати ін’єкція препарату «Золгенсма». На таке лікування потрібно 65 млн грн, воно визнане найдорожчим у світі.

Для збору коштів започаткували ініціативу «Мільйон троянд для Вікторії», у межах якої кожен охочий може підтримати дівчинку, подарувавши їй символічні квіти вартістю 65 грн кожна. Якщо мільйон людей доєднається до ініціативи та подарує дівчинці бодай 65 грн, то вона житиме. Зробити пожертву можна за цим посиланням.

Із реквізитами, за якими можна фінансово допомогти батькам маленької Вікторії Полюги, можна ознайомитися тут.

Нещодавно діти Львова зібрали понад 1.7 млн грн для порятунку життя Вікторії Полюги.

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