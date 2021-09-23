Майже 0,5 млн грн дасть Львівська облрада на лікування Вікторії Полюги зі СМА

У четвер, 23 вересня, під час засідання бюджетної комісії було прийнято рішення виділити 480 тисяч гривень з обласного бюджету Львівщини, на лікування 1,5-річної львів’янки Вікторії Полюги.
Бюджетна комісія ухвалила рішення скерувати з обласного бюджету 480 тисяч гривень для лікування Вікторії Полюги. Відповідне рішення винесуть на засідання сесії Львівської обласної ради.
«Діагноз, який має Вікторія Полюга (спінальна м’язова атрофія), поступово забирає у дівчинки здатність рухатися. Від СМА є ліки, один рятівний укол Zolgensma (Золгенсма) коштує 55 млн грн.
Родині необхідно зібрати ще понад 32 млн гривень. Ми не можемо бути байдужими до горя, яке спіткало цю сім’ю і тому звернемось до депутатів під час сесії, щоб допомогти Вікторії», – зазначили під час бюджетної комісії.
Реквізити для допомоги маленькій Вікторії:
PayPal: [email protected]
ПриватБанк
4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)
Ощадбанк
5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)
Monobank
5375411404612058
UAH
Отримувач: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА
Код отримувача: 44233657
UA413052990000026007031019925
Назва банку: АТ КБ ПРИВАТБАНК
PayPal: [email protected]
USD Міжнародні перекази через GoFundMe
EUR Міжнародні перекази через GoFundMe
PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma
USD IBAN UA973052990000026201899325378
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
POLIUHA Назар Полюга
EUR IBAN: UA553052990000026207899325639
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
POLIUHA NAZAR
Для жителів Росії
Сбербанк
5469400043623631
Прив’язано до номера телефону:
8 (925) 713-94-39
Полевик Зоряна Васильевна
ПриватБанк
5168745030725292 Коцовська Мар’яна (мама)
ПриватБанк
5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато)
Litecoin
Itc1qq3q6rjmwn6yddwff3u3d646cnvnduhm8s42c0y
Ethereum
Ox6Fd8E219Fb259106e3639F3B74dc5C1D047dbF5b
Bitcoin
bc1qfsu92g05lks4v48tfrl4jlkfv8772ll2lvfqzu.
Нагадаємо, часу на порятунок обмаль, проте смертельне захворювання може повністю вилікувати ін’єкція препарату «Золгенсма». На таке лікування потрібно 65 млн грн, воно визнане найдорожчим у світі.
Для збору коштів започаткували ініціативу «Мільйон троянд для Вікторії», у межах якої кожен охочий може підтримати дівчинку, подарувавши їй символічні квіти вартістю 65 грн кожна. Якщо мільйон людей доєднається до ініціативи та подарує дівчинці бодай 65 грн, то вона житиме. Зробити пожертву можна за цим посиланням.
Із реквізитами, за якими можна фінансово допомогти батькам маленької Вікторії Полюги, можна ознайомитися тут.
Нещодавно діти Львова зібрали понад 1.7 млн грн для порятунку життя Вікторії Полюги.
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Аліса Белей