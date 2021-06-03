Врятувати однорічну Вікторію: львів’ян кличуть на благодійний фестиваль

Аби зібрати кошти на лікування однорічної Вікторії Полюги, у парку «Знесіння» організовують благодійний фестиваль. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Фестиваль «Добра неділя у парку «Знесіння» відбудеться 6 червня, початок об 11:00 год. Під час нього збиратимуть кошти на лікування однорічної львів’янки Вікторії Полюги.

Протягом дня на львів’ян та гостей міста чекатимуть розваги на свіжому повітрі. У програмі – ярмарки смаколиків від львівських господинь та хенд-мейду від майстринь, стрільба з лука та бої в обладунках, майстер-класи з гончарства та рукоділля. А на тих, хто ще не бував на Знесінні, чекатимуть пізнавальні екскурсії парком та у «Домівці врятованих тварин».

Нагадаємо, в однорічної львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

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Часу на порятунок обмаль, проте смертельне захворювання може повністю вилікувати ін’єкція препарату «Золгенсма». На таке лікування потрібно 65 млн грн, воно визнане найдорожчим у світі.

Для збору коштів започаткували ініціативу «Мільйон троянд для Вікторії», у межах якої кожен охочий може підтримати дівчинку, подарувавши їй символічні квіти вартістю 65 грн кожна. Якщо мільйон людей доєднається до ініціативи та подарує дівчинці бодай 65 грн, то вона житиме. Зробити пожертву можна за цим посиланням.

Реквізити для допомоги маленькій Вікторії:

Приватбанк: 4731 2196 1475 0994 – Полюга Назар (тато)

Ощадбанк: 5167 8032 2632 0880 – Коцовська Мар’яна (мама)

Monobank: 5375411404612058

USD IBAN UA973052990000026201899325378

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

EUR IBAN: UA553052990000026207899325639

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

POLIUHA NAZAR

Monobank: 5375411404612058

Приватбанк: 5168742710339957

Коцовська Мар’яна (мама)

Ощадбанк: 5167 8032 2632 0880

Коцовська Мар’яна (мама)

Міжнародна платформа GoFundMe

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