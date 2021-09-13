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Діти Львова зібрали понад 1.7 млн грн для порятунку життя Вікторії Полюги

Андрій Котенський

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Діти Львова зібрали понад 1 мільйон 700 тисяч гривень для порятунку життя маленької Вікторії Полюги, яка хворіє на спінальну мазеву атрофії (СМА). І передали естафету депутатам та підприємцям. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Третій рік поспіль Благодійний фонд «Із янголом на плечі» організовує масштабну доброчинну акцію «Квіти зів’януть, а життя розквітне!». У рамках цієї ініціативи батькам школярів та дошкільнят пропонують утриматись від придбання квітів педагогам до Дня знань, а кошти передати хворим діткам, які найбільше потребують їх. Цього року Фонд встановив рекорд – за 10 днів довкола благодійної акції об’єдналося 172 заклади освіти Львова та області і спільно було зібрано 1 770 629 гривень.

Метою цьогорічної збірки «Квіти зів’януть, а життя розквітне!» був порятунок життя маленької львів’янки Вікторії Полюги. У дівчинки важка генетична хвороба – СМА. Через недугу тіло стає слабшим з кожним днем, а з часом повністю знерухомлюється (навіть втрачається здатність ковтати і дихати)…

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Від СМА є ліки – це найдорожчі у світі ліки #Zolgensma, їхня вартість – 65 мільйонів гривень. Станом на сьогодні завдяки тисячам небайдужим людям вдалось зібрати 36% від необхідної суми, а це – уже понад 22  мільйона гривень. Часу на одужання у дівчинки залишилось обмаль, оскільки головною умовою ефективності ліків є їхнє своєчасне введення.

«Діти, а також їхні батьки та учителі проявили добро, згуртованість і відкрили свої серця у прагненні допомогти маленькій Вікторії. Завдяки такій безпрецедентній єдності наш Фонд встановив рекорд! І це чудовий приклад для усіх інших, хто ще роздумує долучитися до порятунку дівчинки. Передаємо естафету від дітей, батьків та педагогів – депутатам і підприємцям! Не обов’язково лише у Львові. Особливо важливим є долучення до збірки коштів підприємців, які б щедрими сумами могли наблизити маленьку львів’янку та її батьків до омріяного уколу», – повідомив директор Благодійного фонду «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.

Допомогти Вікторії Полюзі можна також за реквізитами:

Картка Приватбанк:

4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)

Картка  Monobank:

5375411404612058 Коцовська Мар’яна (мама)

Призначення платежу: Благодійний внесок для Вікторії.

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