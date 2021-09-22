Зеленський відреагував на обстріл авто Шефіра: відповідь буде сильною

Президент України Володимир Зеленський офіційно відреагував на замах на свого помічника Сергій Шефіра. За його словами, відповідь буде сильною. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на відеозвернення Президента.

Зеленський у відеозверненні з Нью Йорка (де він перебуває з робочим візитом) сказав, що відповідь на ситуацію з обстрілом авто його першого помічника Сергія Шефіра буде сильною. Зеленський заявив, що не знає, хто стоїть за замахом. Глава держави додав, що відразу після виступу на Генасамблеї ООН відправиться до Києва.

«Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генсамблеї ООН я вирушаю в столицю. Хто за цим стоїть, скажу відверто – не знаю. Поки що. Які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх. Тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною», – зазначив Президент.

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За словами глави держави, на міцність і курс команди президента на детінізацію економіки і боротьбу з криміналітетом та великими фінансовими групами це не впливає, а навіть навпаки.

Нагадаємо, вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, був поранений водій машини.

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що зловмисники, які обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, кинули виклик правоохоронній системі; за цим фактом вже розпочали кримінальне провадження.

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