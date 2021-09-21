«Потім буде пізно»: львів'ян закликають підтримати Глобальний кліматичний страйк

У п’ятницю, 24 вересня, активісти на проспекті Свободи поряд з Оперним театром проведуть акцію у рамках Глобального кліматичного страйку. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

24 вересня – Всесвітній день дій за клімат. У цей день львів’ян закликають приєднатися до молоді з усього світу, та вийти на акцію у рамках Глобального кліматичного страйку, о 14:00 на проспекті Свободи поряд з Оперним театром.

Як повідомляють організатори, акція покликана наголосити уряду про важливість активної кліматичної політики відповідно до прийнятої Паризької кліматичної конвенції, щоб зупинити кліматичну кризу.

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Серед вимог організаторів: реформа промисловості до нових екологічних стандартів, інвестиції у ВДЕ та зелений громадський транспорт, розвиток інфраструктури для легкого персонального транспорту, забезпечення захисту карпатських лісів від вирубки та збереження карпатської екосистеми, припинення забруднення довкілля промисловими фермами, та популяризація більш екологічного харчування рослинними продуктами.

«Важливість зміни клімату не можна ігнорувати: повені, засухи, буревії, підняття рівня морів через танення льодовиків, як наслідок, це призведе до загибелі мільйонів живих істот та появи великого числа кліматичних біженців – людей, які втратять домівку або будуть не в змозі більше жити на своїй рідній землі через зміну клімату», – йдеться у повідомленні.

Довідка. Глобальний кліматичний страйк за майбутнє – рух, який охопив світ і спонукав молодь вийти на вулиці, розпочала шведська школярка Грета Тунберг, яка з серпня 2018-го виходила на одиничний страйк біля Парламенту Швеції з вимогою врятувати клімат.

Згодом її ініціативу підхопили школярі усього світу. Вони щоп’ятниці замість уроків виходили до місцевих парламентів і муніципалітетів, щоб запитати: чому ми маємо вчитися заради майбутнього, якщо цього майбутнього може не бути?

Відтоді щороку у вересні чимало учнів, студентів та молоді в Європі та в усьому світі виходять на вулиці, щоб взяти участь в акціях протесту проти глобальних кліматичних змін.

В Україні кліматичні страйки відбуваються з 2019 року у багатьох містах і силами багатьох людей, яким не байдуже на їхнє майбутнє та майбутнє Планети.

Нагадаємо, за даними Організації Об’єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними.

Згідно зі звітом, рівень моря піднявся на 20 сантиметрів (8 дюймів) з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія (1,9 градуса за Фаренгейтом) у порівнянні з доіндустріальними рівнями.

Це викликає нинішні стихійні лиха, включаючи лісові пожежі в Європі та Сибіру, повені в Німеччині та спекотні хвилі у США і Канаді.