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Зміни клімату масштабніші, ніж припускали, – ООН

Ольга Денисяка

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За даними Організації Об’єднаних Націй, зміна клімату вражає планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося, а спроби її уповільнити все ще не є належними. Про це з посиланням на звіт групи «Об’єднані в науці 2021» та відеозвернення Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша повідомляє УП.

Згідно зі звітом, рівень моря піднявся на 20 сантиметрів (8 дюймів) з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія (1,9 градуса за Фаренгейтом) порівняно з доіндустріальними рівнями.

Це викликає нинішні стихійні лиха, включаючи лісові пожежі в Європі та Сибіру, повені в Німеччині та спекотні хвилі у США і Канаді.

«Порушення клімату і нашої планети вже гірше, ніж ми думали, і воно рухається швидше, ніж передбачалося. Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежні на Землі», – сказав Гутерріш.

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Дослідники попередили, що утримання тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса має вирішальне значення для запобігання найгіршим наслідкам зміни клімату. І це вимагатиме скорочення глобальних викидів удвічі до 2030 року, і уряди не досягли цього.

«Ми далекі від досягнення цілей 5-річної Паризької угоди», – додав Гутерріш.

Раніше повідомлялось, що зміна клімату докорінно змінить життя на Землі в найближчі 30 років, навіть якщо люди зможуть зменшити викиди парникових газів, що викликають потепління планети.

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