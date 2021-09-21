Львів’янам пропонують посадити дерево на честь народження дитини

У Львові запустили проєкт «Родинне дерево», аби при народженні дитини мешканці могли посадити іменне дерево у вибраному місці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Іменне дерево на честь народження дитини львів’янам пропонують висаджувати восени та навесні. При цьому локацію і вид дерева можна обрати самому, але попередньо узгодивши все зі садівником району чи парку.
Також садівник допоможе з вибором гідного саджанця, який точно прийметься в обраному місці, або порадить локацію під ваше дерево, де для нього будуть найбільш сприятливі умови. Зі свого боку львів’янин має лише оплатити саме дерево (від 2200 до 4500 грн).
«Дерево – символ життя, сім’ї та рідного дому. Місто пропонує вам можливість висадити іменне дерево на честь народження вашої дитини. Ми пропонуємо садити лише якісні сформовані саджанці з розсадників у місцях із найбільш сприятливими умовами, що мінімізує ризики не приживлення чи пошкодження дерева після висадки. Вартість такого саджанця переважно становить від 2200 до 4500 грн», – кажуть у міському управлінні екології та природних ресурсів.
Подати заявку на висадку іменного дерева можна допоки дитині не виповнилося 3 роки. Зробити це можна за цим посиланням. Щоб посадити дерево ще цьогоріч, заявку слід подати до 1 жовтня.
Покрокова інструкція з висадки іменного дерева у Львові:
- Заповніть електронну форму тут. В заявці ви можете вказати бажану локацію та/або вид дерева (можна і не вказувати).
- Після опрацювання заявки з вами сконтактує садівник району чи парку для узгодження деталей (вибір місця, саджанця, дня посадки та інше).
- Ви оплачуєте рахунок за саджанець, який вам виставляє обраний вами розсадник.
- Ви отримаєте запрошення на посадку дерева з вказаним часом.
- Проводити висадку будуть спеціалісти з догляду озеленення відповідного району чи парку, під наглядом садівника і за вашої участі. Все необхідне для висадки буде на місці.
- Кожен заявник отримує свідоцтво про посадку дерева з точними координатами.
- Садівник та міські служби здійснюватимуть нагляд за ростом дерева. Але ви можете періодично навідувати та поливати дерево, так воно розвиватиметься швидше і краще.
- Також ви можете виготовити іменну табличку стандартного вигляду для свого дерева за додаткову оплату.
Нагадаємо, цієї осені у Львові хочуть висадити понад 2800 дерев. Долучатися запрошують всіх охочих.
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Наталя Дуляба