Львів’янам пропонують посадити дерево на честь народження дитини

У Львові запустили проєкт «Родинне дерево», аби при народженні дитини мешканці могли посадити іменне дерево у вибраному місці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Іменне дерево на честь народження дитини львів’янам пропонують висаджувати восени та навесні. При цьому локацію і вид дерева можна обрати самому, але попередньо узгодивши все зі садівником району чи парку.

Також садівник допоможе з вибором гідного саджанця, який точно прийметься в обраному місці, або порадить локацію під ваше дерево, де для нього будуть найбільш сприятливі умови. Зі свого боку львів’янин має лише оплатити саме дерево (від 2200 до 4500 грн).

«Дерево – символ життя, сім’ї та рідного дому. Місто пропонує вам можливість висадити іменне дерево на честь народження вашої дитини. Ми пропонуємо садити лише якісні сформовані саджанці з розсадників у місцях із найбільш сприятливими умовами, що мінімізує ризики не приживлення чи пошкодження дерева після висадки. Вартість такого саджанця переважно становить від 2200 до 4500 грн», – кажуть у міському управлінні екології та природних ресурсів.

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Подати заявку на висадку іменного дерева можна допоки дитині не виповнилося 3 роки. Зробити це можна за цим посиланням. Щоб посадити дерево ще цьогоріч, заявку слід подати до 1 жовтня.

Покрокова інструкція з висадки іменного дерева у Львові:

Заповніть електронну форму тут. В заявці ви можете вказати бажану локацію та/або вид дерева (можна і не вказувати). Після опрацювання заявки з вами сконтактує садівник району чи парку для узгодження деталей (вибір місця, саджанця, дня посадки та інше). Ви оплачуєте рахунок за саджанець, який вам виставляє обраний вами розсадник. Ви отримаєте запрошення на посадку дерева з вказаним часом. Проводити висадку будуть спеціалісти з догляду озеленення відповідного району чи парку, під наглядом садівника і за вашої участі. Все необхідне для висадки буде на місці. Кожен заявник отримує свідоцтво про посадку дерева з точними координатами. Садівник та міські служби здійснюватимуть нагляд за ростом дерева. Але ви можете періодично навідувати та поливати дерево, так воно розвиватиметься швидше і краще. Також ви можете виготовити іменну табличку стандартного вигляду для свого дерева за додаткову оплату.

Нагадаємо, цієї осені у Львові хочуть висадити понад 2800 дерев. Долучатися запрошують всіх охочих.

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