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На дорозі Яворів – Грушів відремонтували мости, яким понад 50 років

Ольга Денисяка

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У Львівські області на прикордонній дорозі Т-14-20 Яворів – Грушів поблизу села Нагачів відремонтували три мости. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Львівської області у Facebook, передає Львівський портал.

(На фото зображений міст через річку Ретичин)

На дорозі Яворів- Грушів відремонтували три мости, які збудували ще в 1970 році. Мости ремонтували в межах співпраці із Польщею.

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«Пройшло понад півстоліття з моменту їх будівництва до першого капітального ремонту. Відновлення споруд відбулося в рамках реалізації проєкту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українсько-польського кордону. Автошлях Т-14-20 – це перший готовий об’єкт в рамках цього міжнародного проєкту», – заявив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

(Міст через річку Ретичин)

Під час ремонту демонтували пошкоджені елементи споруди, облаштували берегові опори, огородження, тротуари та влаштували безпечний рух. Роботи виконала підрядна організація ТзОВ «Дрог-Буд».

Як повідомляв Львівський портал, 1 вересня дорожники завершили капітальний ремонт прикордонної автомобільної дороги Т-14-20 Яворів – Грушів. Її почали ремонтували ще торік у серпні в межах співпраці з Польщею. Загальна вартість робіт становила 7 млн євро.

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