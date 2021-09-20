На Донбасі окупанти поранили українського військового

Протягом неділі, 19 вересня, російські окупаційні війська вісім разів порушували режим тиші на Донбасі, а також поранили українського захисника. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби бойовики вісім разів обстрілювали позиції українських військових. Осколкове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

Воїну надали невідкладну медичну допомогу та евакуювали до шпиталю. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, Новозванівку ворог обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

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Поблизу Майорська російські окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь українських військових.

У напрямку Луганського та Новолуганського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового найманці використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, в Донецькій області зафіксували ворожий безпілотник типу «Квадрокоптер». З його допомогою російсько-окупаційні війська скинули осколкову гранату ВОГ-17 поблизу Талаківки.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

З початку доби дотримується режим «тиші».

Нагадаємо, з початку війни на Донбасі у 2014 році Міністерство оборони зафіксувало 721 підрив на вибухових пристроях. Тоді постраждали 1 178 українських військових, з них 257 – загинули та 921 – отримав поранення.

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