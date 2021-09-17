Понад 1100 українських військових підірвались на мінах з початку війни на Донбасі

З початку війни на Донбасі у 2014 році Міністерство оборони зафіксувало 721 підрив на вибухових пристроях. Тоді постраждали 1 178 українських військових, з них 257 – загинули та 921 – отримав поранення. Про це повідомляє Hromadske, з посиланням на Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони.

За даними неурядових операторів протимінної діяльності на підконтрольних територіях, за час війни на мінах підірвались 74 мирні жителі, з них 43 – загинули.

У Міноборони називають Україну однією з найбільш забрудненої мінами та вибухонебезпечними предметами країн світу. За попередніми даними, на підконтрольних територіях заміновано 7 тисяч км² (700 тисяч гектарів), а на окупованих територіях Донбасу та Криму – 9 тисяч км² (900 тисяч гектарів).

З 2014 року на Донбасі розміновують території на основі щорічного плану. Цим займаються підрозділи ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, ДСНС, неурядові іноземні організації та національні оператори з протимінної діяльності («Демайнінг солюшнс»).

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З 2014 року і до 14 вересня 2021-го спеціалісти на звільнених територіях Донбасу перевірили майже 43 тисячі гектарів та знищили 530 вибухових пристроїв. Однак через те, що бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, деякі території потрібно перевіряти повторно.

У 2019-2020 роках на Донбасі розмінували 61 ділянку на 444 гектари. У 2021 році вже підготували 17 розмінованих ділянок на 133,4 гектара.

З 27 липня 2020 року на Донбасі запрацювало нове перемир’я. Протягом перших місяців там справді суттєво зменшилася кількість обстрілів, проте зараз спостерігається нове загострення.

Протягом режиму тиші внаслідок обстрілів бойовиків загинули щонайменше 60 військовослужбовців. Ще понад 150 українських бійців зазнали поранень. Також солдати підриваються на мінах.