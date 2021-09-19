На Київщині 19-річний студент зі Львівщини помер після вакцинації від Covid

У Київській області 13 вересня раптово помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту Володимир Сало, який родом зі Львівщини. У цей же день хлопець отримав щеплення проти коронавірусу. Проте остаточну причину смерті повідомлять через місяць. Про це йдеться на сайті Українського гуманітарного інституту.

Відомо, що 13 вересня Володимир Сало о 14:30 вакцинувався від коронавірусу. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Згодом у хлопця піднялася температура, о 20:15 почалися судоми.

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«О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. «Швидка» реанімувала Вову годину», – йдеться у повідомленні.

Хлопець помер, попри зусилля медиків.

Попередня причина смерті –«серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність». Втім остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.

Володимир Сало народився року в селі Добросин Львівської області. Сім’я є багатодітною, всього 5 дітей, він був наймолодшим сином. У 2019 році вступив в Український гуманітарний інститут, що у місті Буча Київської області, на спеціальність «Філологія».

Усіх небайдужих просять допомогти сім’ї Володимира Сала фінансово. Реквізити: 4149499152739056, Валентин Юрійович Дьяченко (пастор).

Нагадаємо, цьогоріч у квітні на Львівщині 63-річний мешканець Львівщини помер після вакцинації проти коронавірусу. Згодом стало відомо, що причиною смерті 63-річного мешканця Львівщини не була отримана ним напередодні вакцина. У чоловіка медексперти встановили гостру серцево-судинну недостатність.

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Фото: УГІ