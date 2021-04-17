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Вакцинований 63-річний чоловік помер не від щеплення, – Козицький

Юлія Осим

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Причиною смерті 63-річного мешканця Львівщини не була отримана ним напередодні вакцина. У чоловіка медексперти встановили гостру серцево-судинну недостатність. Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький.

«За попередньою інформацією, згідно лікарського свідоцтва про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність», – зазначив Козицький.

Нагадаємо, 16 квітня після отриманого щеплення проти коронавірусу на Львівщині помер 63-річний чоловік.

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