Вакцинація від грипу: коли й кому потрібно робити щеплення

Мешканців Львівщини закликають вакцинуватися від грипу. Щеплення найкраще робити до початку до початку циркуляції вірусів грипу, тобто у вересні-жовтні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Тімко-Іванченко.

Вона зазначила, що за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)

вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)

Наталія Тімко-Іванченко закликала не зволіка з вакцинацією проти грипу, особливо у час коронавірусу.

Вакцинуватися від цих чотирьох штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу – це вересень-жовтень. Для того, щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно два тижні.

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«Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу», – наголошує Наталія Тімко-Іванченко.

Також вона розповіла, кому вакцинуватися першочергово:

Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії. Ми закликаємо їх захистити себе і своїх пацієнтів та зробити щеплення від грипу.

Вагітним, яким варто пам’ятати, що грип може мати серйозні наслідки. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності.

Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 65.

Людям із хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.

Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Нагадаємо, на Львівщині в минулому епідсезоні лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Медики наголошували: ознаки ГРВІ та коронавірусу є клінічно однаковими, тому при виникненні перших симптомів негайно зверніться до свого лікаря!

Нагадаємо, найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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