У Львові спробують повернути громаді 4.2 га парку в Рудному

У Львові спробують залишити у власності громади 4.2 га парку у Рудному, в якому на сьогодні активно ведеться забудова. Відповідну ухвалу під час сесії 16 вересня підтримали депутати Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати заблокували усі дії із землею, яка начебто перейшла у приватні руки, обіцяють провести інвентаризацію та за можливості повернути громаді втрачений парк.

«Земельні афери в Рудному заблоковано. Щойно затвердили це на засіданні Львівської міської ради. Йдеться територію давнього парку площею 4,2 га, яку умільці вивели в приватну власність та почали забудовувати. А тепер будемо все виправляти», – повідомив Секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак.

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На забудову парку введено заборону, готується інвентаризація, за результатами якої сподіваються повернути його громаді.

«Перше. Блокуємо будь-які дії з цією землею — ні купівлі, ні продажу, ні оренди, ні будівництва. Будемо дізнаватися, як її відібрали в громади.

Друге. Готуємо повну Інвентаризацію. Будемо з’ясовувати, що й кому в цьому парку належить. Чи законно воно було куплено/побудовано/приватизовано.

Третє. Починаємо Повертати у власність громади все те, що було незаконно привласнене. А також те, що є критично потрібним для інфраструктури району. І оформляємо на цій території парк», – повідомив Маркіян Лопачак.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові хочуть перевірити законність приватизації 4.2 га парку в Рудному.

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