У Львові перевірять законність приватизації 4.2 га парку в Рудному?

Під час слухань сесії Львівської міської ради, які заплановані на 16 вересня, на розгляд депутатів винесуть питання стосовно законності приватизації парку в Рудному. Депутати хочуть заблокувати усі дії із землею, яка перейшла у приватні руки, провести інвентаризацію та за можливості повернути громаді втрачений парк. Про це повідомив Секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак на своїй сторінці у Facebook.

За словами Маркіяна Лопачака, земельні афери в Рудному, що входить до Залізничного району Львова, просто шокують. У приватних руках опинилося 4.2 га землі місцевого парку.

«Про дивні схеми приватизації тут було відомо давно. Їх намагались розслідувати. Але ніхто і не думав, що все настільки масштабно. 4,2 га землі – фактично вся територія давнього парку – приватизована! І забудова триває з усіх боків. Тут вже і комплекс котеджів, і багатоквартирні будинки, і ресторан. На ділянці, яку спочатку взяли в оренду під будівництво дитячого садка, а потім нагло приватизували. А одна ділянка і взагалі – стоїть на потічку», – повідомив Маркіян Лопачак.

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Він також повідомляє, що нова забудова через проблеми із водовідведенням, призводить до затоплень старих садиб та доріг, що поряд із парком. Відтак депутатам Львівської міської ради пропонують заблокувати усі дії з землею парку до з’ясування обставин законності його забудови. Якщо підтвердиться інформація, що землі були відчужені незаконно то парк повернуть громаді.

«Пропонуємо перше. Заблокувати будь-які дії з цією землею – ні купівлі, ні продажу, ні оренди, ні будівництва. Доки ми не дізнаємось, як її відібрали в громади.

Друге. Провести повну інвентаризацію. З’ясувати, що й кому в цьому парку належить. Чи законно воно було куплено/побудовано/приватизовано.

Третє. Повернути у власність громади все те, що було незаконно привласнене. А також те, що є критично потрібним для інфраструктури району. І юридично оформити на цій території парк.

Засідання ЛМР – 16 вересня. Виносимо на розгляд депутатів», – повідомив Маркіян Лопачак.

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