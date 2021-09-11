У неділю Львів святкуватиме 100-річчя Станіслава Лема. Програма заходів

У неділю, 12 вересня, на різних локаціях Львова святкуватимуть сто років із дня народження визначного львів’янина, відомого на весь світ письменника-фантаста Станіслава Лема. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Програма святкування:

13:00 – урочиста подія у сесійній залі львівської Ратуші за участі міського голови Андрія Садового, «патріарха» української літератури Юрія Андруховича, лемознавця Андрія Павлишина, поетки та перекладачки Ірини Старовойт та інших гостей.

15:00 – відкриття меморіальної таблиці Станіслава Лема на фасаді будинку, де мешкала родина Лемів, – вул. Б. Лепкого, 4.

16:30 – дискусія в РадіоГараж (вул. Кн.Романа, 6) на тему «Місце Лема в українській сучасній культурі» за участю Юрія Андруховича, Ірини Старовойт, Андрія Лініка та Андрія Павлишина. Модерує подію Богдан Шумилович.

18:30 – відкриття муралу на стіні компресорної станції Lem Station (вул. Д. Вітовського, 57) в рамках міжнародного проєкту «Нам не потрібні інші світи. Нам потрібні дзеркала».

19:00 – відкриття фестивалю аудіовізуального мистецтва “Тетраматика” (Lem Station, вул. Д. Вітовського, 57).

Більше інформації читайте за цим посиланням.

Додамо, Львів – рідне місто Лема, де він сформувався як особистість, навчався в гімназії та університеті, написав перший фантастичний роман, прожив першу третину свого життя. 17 липня 1945 року Лем покинув Львів у потязі вигнанців і вже ніколи сюди не приїжджав. Однак, рідне місто пам’ятає Лема і прагне належно відзначити ювілей великого львів’янина.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.