Форум видавців у Львові-2021. Програма другого дня

У Львові триває головний культурний фестиваль країни – 28-й Bookforum. Про це повідомляє Львівський портал.
У четвер, 16 вересня, на львів’ян та гостей міста чекають презентації нових книг, автограф-сесії, а також низка дискусій і зустрічей.
28 BookForum – триватиме до 19 вересня й проходитиме у двох форматах: онлайн та офлайн.
Офлайн-події 28 BookForum на 16 вересня
13:00 Відкрита розмова «ЛЕМ: повернення до Львова» з нагоди виходу українською мовою книги Войцеха Орлінського «ЛЕМ. Життя не з цієї землі».
Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).
14:30 Український топос в ізраїльському красному письменстві у рамках спецпроєкту Українсько-єврейські зустрічі. Розмова з нагоди публікації книги перекладів з Амоса Оза видавництва «Книги 21».
Учасники: Владислава Москалець, Олена Галета, Андрій Павлишин.
Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).
15:30 Лекція на тему: «Сучасний українсько-азербайджанський літературний процес і роль у його розвитку Державного центру перекладу Азербайджану».
Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).
16:00 ММЮННА ТУГА та інші історії: розмова з Мар’яною Савкою та Маріанною Кіяновською.
Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).
17:00 Об’єднання Митців artes (1929-1935) та [інші історії львівського модернізму]. Презентація книги.
Локація: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (вул. Драгоманова, 42).
17:30 Галка Крук та Остап Сливинський: перехресне інтерв’ю.
Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).
18:30 Нікіта Кадан та Влодко Кауфман у розмові з Євгенією Нестерович про світи Бруно Шульца та свободу їх інтерпретацій.
Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).
19:30 Василь Махно про відому польську поетку Анну Фрайліх, книгу якої він переклав. Учасники: Василь Махно, Юрій Матевощук.
Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).
Онлайн-події 28BookForum на 16 вересня
16:30. Дискусія «Гра в дорослішання. Журналістика незалежної України». Презентація другої частини книги «Мені погано: коли мовчу Олени Холоденко і «Детектор медіа».
Спогади, міркування, рефлексії та мрії професійних журналістів про 30 років свободи медіа в Україні. Учасники: Наталія Лигачова, Інна Кузнецова, Андрій Куликов, Олена Холоденко, Олександр Швець, Севгіль Мусаєва.
17:00 Розмова з перекладачем Сергієм Борщевським: «Перекладачі з іспанської мови в Україні. Покоління». Сергій Борщевський – один з найвідоміших перекладачів з іспанської мови в Україні. Учасники: Марина Марчук, Анабель Рамірес, Сергій Борщевський.
17:00 Розмова про «Культур-лігу». Спецпроєкт Українсько-єврейської зустрічі.
Програму на всі дні 28BookForum читайте за цим посиланням.
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Аліса Белей