Форум видавців у Львові-2021. Програма другого дня

У Львові триває головний культурний фестиваль країни – 28-й Bookforum. Про це повідомляє Львівський портал.

У четвер, 16 вересня, на львів’ян та гостей міста чекають презентації нових книг, автограф-сесії, а також низка дискусій і зустрічей.

28 BookForum – триватиме до 19 вересня й проходитиме у двох форматах: онлайн та офлайн.

Офлайн-події 28 BookForum на 16 вересня

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13:00 Відкрита розмова «ЛЕМ: повернення до Львова» з нагоди виходу українською мовою книги Войцеха Орлінського «ЛЕМ. Життя не з цієї землі».

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

14:30 Український топос в ізраїльському красному письменстві у рамках спецпроєкту Українсько-єврейські зустрічі. Розмова з нагоди публікації книги перекладів з Амоса Оза видавництва «Книги 21».

Учасники: Владислава Москалець, Олена Галета, Андрій Павлишин.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

15:30 Лекція на тему: «Сучасний українсько-азербайджанський літературний процес і роль у його розвитку Державного центру перекладу Азербайджану».

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

16:00 ММЮННА ТУГА та інші історії: розмова з Мар’яною Савкою та Маріанною Кіяновською.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

17:00 Об’єднання Митців artes (1929-1935) та [інші історії львівського модернізму]. Презентація книги.

Локація: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (вул. Драгоманова, 42).

17:30 Галка Крук та Остап Сливинський: перехресне інтерв’ю.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

18:30 Нікіта Кадан та Влодко Кауфман у розмові з Євгенією Нестерович про світи Бруно Шульца та свободу їх інтерпретацій.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

19:30 Василь Махно про відому польську поетку Анну Фрайліх, книгу якої він переклав. Учасники: Василь Махно, Юрій Матевощук.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

Онлайн-події 28BookForum на 16 вересня

16:30. Дискусія «Гра в дорослішання. Журналістика незалежної України». Презентація другої частини книги «Мені погано: коли мовчу Олени Холоденко і «Детектор медіа».

Спогади, міркування, рефлексії та мрії професійних журналістів про 30 років свободи медіа в Україні. Учасники: Наталія Лигачова, Інна Кузнецова, Андрій Куликов, Олена Холоденко, Олександр Швець, Севгіль Мусаєва.

17:00 Розмова з перекладачем Сергієм Борщевським: «Перекладачі з іспанської мови в Україні. Покоління». Сергій Борщевський – один з найвідоміших перекладачів з іспанської мови в Україні. Учасники: Марина Марчук, Анабель Рамірес, Сергій Борщевський.

17:00 Розмова про «Культур-лігу». Спецпроєкт Українсько-єврейської зустрічі.

Програму на всі дні 28BookForum читайте за цим посиланням.

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