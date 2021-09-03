Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі книжкові ярмарок та форум. Тут на львів’ян та гостей міста чекають презентації нових книг, автограф-сесії, а також низка дискусій і зустрічей. При цьому частина подій вперше відбудеться ще й в онлайн-форматі.

Цьогоріч фокусна тема фестивалю – «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними». Мова йтиме про ознаки дорослого суспільства і про те, чи 30 років є достатньо, аби українці доросли до «дорослих» тем. Куратором теми виступить український перекладач та літературознавець Юрко Прохасько.

Книжковий ярмарок

Книжковий ярмарок традиційно проходитиме у Палаці мистецтв і на проспекті Свободи. У ньому братимуть участь близько 200 видавців з усієї України. Туди варто прийти, щоб подивитись новинки, придбати книжки, зустрітись з авторами, взяти автограф.

Щоб відвідати Форум видавців, можна придбати вхідні квитки різних типів:

одноденний за 50 грн. Власники цього квитка зможуть необмежену кількість разів відвідувати форум протягом одного дня (будь-якого на вибір);

п’ятиденний за 150 грн. З цим квитком можна буде відвідувати книжковий форум необмежену кількість разів протягом п’яти днів.

Цьогоріч вхід на події Форуму видавців є вільний для: осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС, осіб із багатодітних сімей, переселенців, дітей до 16 років та пенсіонерів за посвідченням.

Онлайн-події Форуму видавців

Четвер, 16 вересня

16:30. Дискусія «Гра в дорослішання. Журналістика незалежної України». Презентація другої частини книги «Мені погано: коли мовчу Олени Холоденко і «Детектор медіа».

Спогади, міркування, рефлексії та мрії професійних журналістів про 30 років свободи медіа в Україні. Учасники: Наталія Лигачова, Інна Кузнецова, Андрій Куликов, Олена Холоденко, Олександр Швець, Севгіль Мусаєва.

17:00 Розмова з перекладачем Сергієм Борщевським: «Перекладачі з іспанської мови в Україні. Покоління». Сергій Борщевський – один з найвідоміших перекладачів з іспанської мови в Україні. Учасники: Марина Марчук, Анабель Рамірес, Сергій Борщевський.

17:00 Розмова про «Культур-лігу». Спецпроєкт Українсько-єврейської зустрічі.

П’ятниця, 17 вересня

17:00 Розмова Наталки Сняданко з Ренатою Айхінґер – австрійською письменницею та театральною режисеркою.

18:30 Українська сучасна драматургія – досвід дорослішання. Підсумки останніх десятиліть та презентація «Театру Драматургів». Учасники: Максим Курочкін, Анастасія Косодій, Лєна Лягушонкова, Людмила Тимошенко.

18:00 Дар: розмовою з Едіт Івою Еґер. Видатна психотерапевтка, вціліла під час Голокосту. 94-річна Едіт приймає пацієнтів, опікується студентами-психологами та виступає з мотиваційними лекціями.

Субота, 18 вересня

11:00 Про «Рекреації» Юрія Андруховича. Письменники та критики розкажуть, як вплинуло видання на незалежність.

11:30 Ганна Улюра про «Згори вниз» та «Звірослов» Тані Малярчук. Подія з відеопроєкту «10 про 10: спроба канону». Це проєкт у якому свої рецензії на 10 українських романів оприлюднять 10 українських інтелектуалів.

12:30 Дискусія. «Русь – Батьківщина, колиска чи мачуха?». Тут розповідатимуть про те, що на спадок Київської Русі претендують дві держави – Україна та Росія. Можна буде дізнатися, як захищають спадщину українські історики та про відновлення історичної складової української історії.

14:00 Дискусія «Возз’єднання чи приєднання. Гетьманщина – новий етап становлення нації». Тут говоритимуть про те, чи було козацтво стихією, що знесла річпосполитську традицію.

Учасники: Олександр Алфьоров, Олексій Сокирко.

Офлайн-події 28 Форуму видавців

Четвер, 16 вересня

13:00 Відкрита розмова «ЛЕМ: повернення до Львова» з нагоди виходу українською мовою книги Войцеха Орлінського «ЛЕМ. Життя не з цієї землі».

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

14:30 Український топос в ізраїльському красному письменстві у рамках спецпроєкту Українсько-єврейські зустрічі. Розмова з нагоди публікації книги перекладів з Амоса Оза видавництва «Книги 21».

Учасники: Владислава Москалець, Олена Галета, Андрій Павлишин.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

15:00 Дискусія «Що таке доктрина «русский мир» і як протистояти її зазіханням?». На події обговорюватимуть питання формування ідентичності українського народу, виявлення квазірелігійних та політичних маніпуляцій.

Учасники: Вахтанґ Кебуладзе, Наталія Кривда, Ксенія Зборовська, Олександр Комаров.

Локацію буде повідомлено згодом.

17:00 Огляд на місці, або Чого не вистачає українській фантастиці? Розмова про фантастику від Лема до сьогодення. Як вона змінилася після 2014, що лишилося тим самим, про визнання світове та в межах власної країни.

Учасники: Олексій Жупанський, Сергій Легеза, Макс Кідрук, Михайло Назаренко.

Локацію буде повідомлено згодом.

18:00 Українсько-єврейська літературна премія «Зустріч-2021»: інтерв’ю з членами журі та номінантами короткого списку у рамках спецпроєкту Українсько-єврейські зустрічі. Фокусне питання: Свій край – свої межі – свій безкрай.

Локацію буде повідомлено згодом.

19:30 Василь Махно про відому польську поетку Анну Фрайліх, книгу якої він переклав. Учасники: Василь Махно, Юрій Матевощук.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

П’ятниця, 17 вересня

10:30 Сепульки в сепулькарії, або Стрибок на високу полицю. Розмова про фантастику, про творчість Станіслав Лем та дискусія про сприйняття фантастики як чогось розважального та чи підліткового.

Учасники: Галина Крук, Володимир Арєнєв, Войцех Орлінський, Андрій Павлишин, Петро Яценко.

Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи, 15).

12:30 Пролегоміни до відзначення 130-річчя Бруно Шульца у Львові. Розмова з нагоди публікації книжок А.Павлишина «Бруно Шульц» і «Нам і далі загрожує вічність».

Учасники: Ольга Гончар, Андрій Павлишин, Богдана Брилинська, та Ґжеґож Ґауден (був головним редактором однієї із найвпливовіших щоденних газет Польщі Rzeczpospolita, керував Інститутом книжки у Кракові).

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

13:30 Презентація проєкту «Від Куліша до сьогодення: 100 знакових романів і повістей українською мовою». Учасники: Ірина Старовойт, Ростислав Семків, Вікторія Амеліна, Тарас Прокопишин, Тетяна Терен.

Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи, 15).

13:30 «Рідний Крим»: нова близькість в умовах тимчасової окупації. Герої за допомогою віртуальної реальності спостерігають за знаковими для них місцями в Криму. Серед них – режисери Ахтем Сеітаблаєв та Олег Сенцов, співачка Джамала, один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

15:00 Розмова з Каролін Ламарш – бельгійською письменницею, поетесою, авторкою новел, романів, творів для театру, радіоп’єс та творів про мистецтво, володаркою престижних літературних премій.

Локацію буде повідомлено згодом.

15:30 Розмова з Хуаном Пабло Вільялобосом. У 2016 році автор отримав премію Геральда від іспанського видавництва «Анаграма». Був членом журі престижної Дублінської літературної премії.

Локацію буде повідомлено згодом.

16:00 Розмова «Як минуле визначає майбутнє, або Чому важливо писати історію українських медіа». Тут говоритимуть про те, чи потрібно взагалі описувати історію журналістики та медіа, коли і хто це має робити та які виклики можуть виникнути при цій спробі.

Учасники: Діана Дуцик, Наталя Гуменюк, Вахтанг Кіпіані.

Локацію буде повідомлено згодом.

17:00 Презентація наративу «Шлях становлення української ідентичності». Проєкт українських істориків і українських філософів присвячений 30 річниці Незалежності України.

Учасники: Євген Бистрицький, Наталя Яковенко, Сергій Плохій, Ярослав Грицак, Олександр Комаров, Вероніка Селега. Локацію буде повідомлено згодом.

19:00 Століття оповідань. Розмова про багатомовну єврейську прозу з нагоди публікації антологій «Американська єврейська проза» і «Скринька з червоного дерева. Єврейська проза Східної Європи». Учасники: Леонід Фінберг, Андрій Павлишин.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

Субота, 18 вересня

10:00 «Листи з-за ґрат»: IV Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля. Під час марафону будуть читати фрагменти листів українських полонених в ОРДЛО та наших політв’язнів у Росії і Криму та листів рідних, сторінки зі щоденників та стенограми виступів у судах.

Локація: площа Ринок.

11:00 «У норі під землею жив собі гобіт»: розмова з Олександром Мокровольським до колекційного перевидання «Гобіта» з ілюстраціями Дж.Р.Р.Толкіна.

Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи, 15).

12:00 Розмова Гаськи Шиян з Адамом Горовітцом. Адам Горовіц — британський поет, виконавець і редактор. Він є одним з поетів фестивалю поезії Ледбері від Versopolis.

Локацію буде повідомлено згодом.

13:00 (Де)окупація мізків. Дискусія про те, чому інформаційна політика не працює та які інструменти були б більш ефективними.

Учасники: Олена Стяжкіна, Євгенія Подобна, Ігор Козловський, Анастасія Магазова.

Локацію буде повідомлено згодом.

13:30 Розмова Ольги Мухи з Агдою Баві Пейном – словацьким письменником турецького походження, фронтменом хард-кор-групи Liter Gena.

Локацію буде повідомлено згодом.

13:30 Розмова з Тома Сандо – швейцарським письменником і доктором психології, лауреатом кількох літературних премій. Учасники: Тома Сандо, Євгенія Кононенко, Валентина Стукалова.

Локацію буде повідомлено згодом.

14:30 Розмова з мексиканським письменником, сценаристом та кінорежисером Гільєрмо Арріагою. Гільєрмо володар Нагороди за найкращий сценарій на 58-му Каннському кінофестивалі. Фільми за його сценаріями здобули премію BAFTA та номіновані на «Оскар».

Локацію буде повідомлено згодом.

15:30 Мультикультурність: національні спільноти та корінні народи України. Восени 2021 року медіаорганізація Ukraїner презентує книгу, що описуватиме різноманіття культур, які співіснують на території України. Напередодні презентації відвідувачі фестивалю зануряться в етнографічну подорож слідами Ukraїner.

Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи, 15).

16:00 Показ фільму «Жінки що грають в ігри» від ООН Жінки та Українського Інституту. Дискусія про сестринство та жінок в українській культурі.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

16:30 Презентація книжки Дослідницької платформи PinchukArtCentre, присвяченої виставці Нікіти Кадана «Камінь б’є камінь».

Локацію буде повідомлено згодом.

17:00 Українсько-білоруські поетичні читання «На березі волі». Учасники: Андрей Хадановіч, Остап Сливинський, Наталя Бельченко, Олег Коцарев, Юля Цімафеєва, Ія Ківа, Уладзь Лянкєвіч, Мария Мартисевіч, Юля Цімафєєва.

Локацію буде повідомлено згодом.

17:30 Дискусія «Львів: історія ілюзій» з нагоди виходу українською мовою книги Ґжеґожа Ґаудена «Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року». Учасники Андрій Павлишин, Ґжеґож Ґауден, Софія Дяк.

Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи, 15).

18:00 Презентація видання «Пересильна тюрма 25 у Львові». Під час презентації говоритимуть про особливості роботи над виданням, карантинні виклики, архівну роботу та про усноісторичні джерела дослідження.

Локація: Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору».

19:00 Розмова з Юрком Іздриком та Григорієм Семенчуком.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

19:30 Презентація книги Катерини Сергацкової «Прощавай, Ісламська державо». Журналістка, лауреатка міжнародних премій Kurt Shork Awards і FPA Young Journalist Awards Катерина Сергацкова роками інтерв’ювала терористів у Східній Європі та вивчала те, як середовище вплинуло на вибір цих людей.

Локація: Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору».

Неділя, 19 вересня

11:00 Розмова про дебютну збірку Романа Малиновського за участі Юрія Андруховича.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

11:30 Дискусія про роль психотерапії в літературі. Презентація перекладу Зігмунда Фройда «Невпокій в культурі» за участі Юрка Прохаська та Оксани Пендерецької.

Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи, 15).

12:00 З дітьми про дорослішання. Тут розмовлятимуть про те, якими хочуть бути майбутні дорослі, якою бачать державу майбутнього, в якій би хотіли рости та розвиватися, що їм потрібно для щастя, реалізації, здійснення мрій.

Локацію буде повідомлено згодом.

12:30 Дискусія «ХХ століття: боротьба за державність». Учасники: Олександр Алфьоров, Антон Дробович, Роман Коваль, Вахтанг Кіпіані.

Локацію буде повідомлено згодом.

13:00 Розмова на тему культура вибору та як ми обираємо з Андрієм Куликовим та Юрієм Андруховичем.

Локація: Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (просп. Свободи, 15).

13:00 «Хто ти такий?»: розмова про новий роман Артема Чеха.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбас (вул. Леся Курбаса, 3).

13:30 Розмова Ірени Карпи з Аріаною Гарвіч – сучасною аргентинською письменницею. Перший роман Аріани, «Matate, amor», побачив світ у 2012 і приніс письменниці визнання. У 2018 переклад цього роману англійською був номінований на Букерівську премію.

Локацію буде повідомлено згодом.

15:00 Українське суспільство: зріле чи інфантильне? Тут говоритимуть про кореляцію дорослішання, зрілості суспільства та рівня його освіти. Де зараз українська освіта та на якому рівні розвитку українське суспільство.

Учасники: Ростислав Семків, Ігор Козловський, Оксана Забужко, Сергій Квіт.

Локацію буде повідомлено згодом.

17:00 Бо є так: розмова Юрка Прохаська з Тарасом Прохаськом – сучасним українським письменником, журналістом, одним із представників станіславського феномену.

Локація: Львівський академічний театр імені Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3).

17:00 Перформативна презентація звукописної книжки Збігнева Герберта «Печера філософів». Учасники: Віктор Дмитрук, Лариса Андрієвська, Дмитро Захоженко, Олег «Джон» Сук.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

19:00 Ніч поезії 28 Форуму видавців. Куруватиме музику та поезію нон-стоп Юрій Андрухович.

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

З повною програмою Книжкового форуму-2021 можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: dilo.net.ua, life.pravda.com.ua, facebook.com.