Африка, Дієго, Мегі та ще 6 песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 9 собак, які шукають домівки, а на цей момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.
Отож, нову домівку шукають:
Габріель, 3 роки
Місце відлову: вул.Кульчицької
Якби на одну хвилину цей хлопець перетворився у письменника Габріеля Гарсіа Маркеса, то обов’язково доповнив би його збірку «Дванадцять історій-мандрівників» своєю розповіддю. Його чудовий характер нікого не залишить байдужим.
Емма, 1 рік
Місце відлову: вул.Стрийська
Молода, наївна дівчина. Думає, що ЛКП «Лев» – це її дім і всіх навколо вважає друзями навіки. Вона потребує того, хто не дозволить їй змінила свою думку про світ.
Ксена, 1 рік
Місце відлову: пр.Свободи
Така ж, войовнича дівчина, як Ксена принцеса-воїн з відомого серіалу. Добре усвідомлює, що просто так нічого у цьому житті не дається і вперто йде до своєї цілі. А ціль в неї одна – любляча родина.
Мегі, 8 місяців
Місце відлову: вул. Горівська
Якби Мегі жила у часи Ренесансу, то про її очі, писав би сонети Шекспір. Душевна і вишукана пані, якій зовсім не місце на вулиці.
Дієго, 2 роки
Місце відлову: вул. Шевченка
А цей хлопець тільки здається таким пасивним. Насправді його енергія та любов до спорту склали б конкуренцію самому Дієго Марадонні. Тому запасайтеся м’ячиками, забирайте його додому і веселіться разом на повну.
Барбара, 2 роки
Місце відлову: вул. Шевченка
Українська Барбара Стрейзанд. Має неймовірну зовнішність, яка запам’ятовується і великий потенціал, який відкриє тільки тому, хто зрозуміє її насичений внутрішній світ.
Джонні, 3 роки
Місце відлову: вул.Величковського
Можливо, він не такий артистичний та епатажний, як Джонні Депп. Але це зовсім не заважає йому хорошим та милим песиком, з яким проводити час одне задоволення.
Айдар, 2 роки
Місце відлову: вул.Котлярська
Одного його погляду достатньо, щоб зрозуміти, хто на ЛКП «Лев» авторитет серед собак. Проте, навіть такі серйозні хлопці не проти обіймів та поцілунків.
Африка, 1 рік
Місце відлову: пл.Старий Ринок
Ця запальна дівчина, ніби дійсно народилася в спекотній Африці. Від неї віє літом і теплом, які будуть зігрівати вас холодними зимовими вечорами.
Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.
Нагадаємо, ветеринарно-стерилізаційний центр оприлюднив графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Детальніше читайте за посиланням.
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Фото:ЛКП «Лев»
Аліса Белей