Африка, Дієго, Мегі та ще 6 песиків з ЛКП «Лев» шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 9 собак, які шукають домівки, а на цей момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Габріель, 3 роки

Місце відлову: вул.Кульчицької

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Якби на одну хвилину цей хлопець перетворився у письменника Габріеля Гарсіа Маркеса, то обов’язково доповнив би його збірку «Дванадцять історій-мандрівників» своєю розповіддю. Його чудовий характер нікого не залишить байдужим.

Емма, 1 рік

Місце відлову: вул.Стрийська

Молода, наївна дівчина. Думає, що ЛКП «Лев» – це її дім і всіх навколо вважає друзями навіки. Вона потребує того, хто не дозволить їй змінила свою думку про світ.

Ксена, 1 рік

Місце відлову: пр.Свободи

Така ж, войовнича дівчина, як Ксена принцеса-воїн з відомого серіалу. Добре усвідомлює, що просто так нічого у цьому житті не дається і вперто йде до своєї цілі. А ціль в неї одна – любляча родина.

Мегі, 8 місяців

Місце відлову: вул. Горівська

Якби Мегі жила у часи Ренесансу, то про її очі, писав би сонети Шекспір. Душевна і вишукана пані, якій зовсім не місце на вулиці.

Дієго, 2 роки

Місце відлову: вул. Шевченка

А цей хлопець тільки здається таким пасивним. Насправді його енергія та любов до спорту склали б конкуренцію самому Дієго Марадонні. Тому запасайтеся м’ячиками, забирайте його додому і веселіться разом на повну.

Барбара, 2 роки

Місце відлову: вул. Шевченка

Українська Барбара Стрейзанд. Має неймовірну зовнішність, яка запам’ятовується і великий потенціал, який відкриє тільки тому, хто зрозуміє її насичений внутрішній світ.

Джонні, 3 роки

Місце відлову: вул.Величковського

Можливо, він не такий артистичний та епатажний, як Джонні Депп. Але це зовсім не заважає йому хорошим та милим песиком, з яким проводити час одне задоволення.

Айдар, 2 роки

Місце відлову: вул.Котлярська

Одного його погляду достатньо, щоб зрозуміти, хто на ЛКП «Лев» авторитет серед собак. Проте, навіть такі серйозні хлопці не проти обіймів та поцілунків.

Африка, 1 рік

Місце відлову: пл.Старий Ринок

Ця запальна дівчина, ніби дійсно народилася в спекотній Африці. Від неї віє літом і теплом, які будуть зігрівати вас холодними зимовими вечорами.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Розташоване комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Нагадаємо, ветеринарно-стерилізаційний центр оприлюднив графік відлову безпритульних собак на території Львівської МТГ у вересні-жовтні. Детальніше читайте за посиланням.

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Фото:ЛКП «Лев»