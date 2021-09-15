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У Львові стартує 28 BookForum. Програма першого дня

Аліса Белей

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У середу, 15 вересня, у Львові відкривається BookForum 2021 – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі книжковий ярмарок та міжнародний  літературний фестиваль. Про це повідомляє Львівський портал.

28 BookForum – триватиме до 19 вересня й проходитиме у двох форматах: онлайн та офлайн.

На Форумі видавців 2021 на львів’ян та гостей міста чекають презентації нових книг, автограф-сесії, а також низка дискусій і зустрічей.

Офлайн-події 28 BookForum на 15 вересня

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14:00 Формула видавничого успіху: виведено та доведено Тиктором. У фаховому колі з’ясують секрети успіху непересічного українського видавця Івана Тиктора, якому цьогоріч виповнюється 125 років.

Локація: Музей історії релігії (вул. Музейна 1).

15:00 Презентація проєкту «30 знакових книжок нашої Незалежності» у форматі пресконференції. Команда УІК, експерти та зіркові гості розкажуть про важливість проєкту, поговорять про книжки зі списку та проголосують за свої знакові видання.

Локація: Львівський Палац Мистецтв (вул. Коперника 17).

16:00 Відкриття виставки «(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця». Виставка вшановує доробок та 125-літній ювілей Івана Тиктора – найуспішнішого українського видавця ХХ ст., засновника концерну «Українська Преса», редактора та громадського діяча.

Локація: Музей історії релігії (вул. Музейна 1). Стенд № 237.

16:00 Кураторська екскурсія Яна Томкінса по інсталяції «Бруно Шульц – Республіка мрій».

Локація: «РадіоГараж» (вул. Князя Романа, 6).

17:00 «Література, кримінал і жодних вигадок». Презентація книжки в жанрі кросовер Павла Вольвача «20+1, або Земля мертвих».

Локація: Книгарня-кав’ярня Старого Лева (вул. Галицька, 17).

18:30 Читка п’єси «Втеча» (драматургиня: Яніна Зеленська, режисерка: Юлія Ковальська) та розмова з публікою, режисеркою та акторами на тему «Дорослішання як драма» (модератор Богдан Грицюк).

Локація: Львівський театр ляльок. Нижній зал (пл. Данила Галицького, 1).

19:00 Урочисте відкриття 28 Львівського міжнародного BookForum, оголошення переможця Українсько-єврейської літературної премії «Зустріч-2021».

Локація: Lem Station (вул. Дмитра Вітовського, 57).

Програму на всі дні 28BookForum читайте за цим посиланням.

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