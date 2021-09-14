З яких країн і ким працюють іноземці на Львівщині

Цього року на Львівщині побільшало іноземців, які отримали дозволи на працю. Більшість з них приїхала з Туреччини та Польщі. Працюють вони здебільшого на виробництвах та у будівельній галузі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласного центру зайнятості.
За першу половину 2021 року Львівський обласний центр зайнятості надав дозволи чи продовжив термін їхньої дії на використання праці 733 іноземців із 59 країн (8-ми країн СНД і 51-ї країни світу), що на 136 дозволів більше, ніж було в аналогічному періоді торік. Левова частка (75%) дозволів була видана підприємствам, установам та організаціям, що зареєстровані та функціонують у Львові.
Найбільше дозволів на працевлаштування отримали громадяни Турецької Республіки (127), Республіки Польща (89), Індії (38), Німеччини (11), Білорусії (10), а із США – 4, Російської Федерації – 3.
Половина тих, хто отримав дозвіл на працю, обіймають керівні посади та відносяться до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні». Ще 30% становлять кваліфіковані спеціалісти, а 20% – відряджені та наймані працівники.
В основному праця іноземців застосовується у таких галузях економіки:
- виробнича діяльність – 30%,
- будівництво – 20%,
- сільське господарство та ІТ-індустрія по 15%,
- торгівля – 10%,
- сфера обслуговування та надання послуг – 5%,
- інші галузі – 5%»
Додамо, що за пів року 2021-го на Львівщині дещо поменшало безробітних.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка