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З яких країн і ким працюють іноземці на Львівщині

Ольга Денисяка

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Цього року на Львівщині побільшало іноземців, які отримали дозволи на працю. Більшість з них приїхала з Туреччини та Польщі. Працюють вони здебільшого на виробництвах та у будівельній галузі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі обласного центру зайнятості.

За першу половину 2021 року Львівський обласний центр зайнятості надав дозволи чи продовжив термін їхньої дії на використання праці 733 іноземців із 59 країн (8-ми країн СНД і 51-ї країни світу), що на 136 дозволів більше, ніж було в аналогічному періоді торік. Левова частка (75%) дозволів була видана підприємствам, установам та організаціям, що зареєстровані та функціонують у Львові.

Найбільше дозволів на працевлаштування отримали громадяни Турецької Республіки (127), Республіки Польща (89), Індії (38), Німеччини (11), Білорусії (10), а із США – 4, Російської Федерації – 3.

Половина тих, хто отримав дозвіл на працю, обіймають керівні посади та відносяться до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні». Ще 30% становлять кваліфіковані спеціалісти, а 20% – відряджені та наймані працівники.

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В основному праця іноземців застосовується у таких галузях економіки:

  • виробнича діяльність – 30%,
  • будівництво – 20%,
  • сільське господарство та ІТ-індустрія по 15%,
  • торгівля – 10%,
  • сфера обслуговування та надання послуг – 5%,
  • інші галузі – 5%»

Додамо, що за пів року 2021-го на Львівщині дещо поменшало безробітних.

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